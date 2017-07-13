Мусорные баки тоже надо чистить. В Бишкеке дезинфицируют контейнеры

Когда же они правду будут писать!!!!! Своими глазами видел как по БЧК к полным забитым мосоркам подъехал оранжевый водовоз побрызгал их водой и уехал! Где моющие средства где хлор зачем полные мусорные баки заливать водой !!!!!!??????? В кармане у кого-то средства на хлор и на моющие средства! Так же как и БЧК чистили тоже приехал трактор и грузовик только мусор не в грузовик грузил трактор а подальше от берега отталкивал потом дали воду в БЧК и красота берега чистые мусор весь на дне а деньги на ГСМ для грузовика похоже у кого-то в кармане! И с озером такая же история!!!! Интересно кто-то же должен проверять Зеленстрой, Тазалык и все эти конторы!!!