Мусорные баки тоже надо чистить. В Бишкеке дезинфицируют контейнеры

Сотрудники МП "Тазалык" проводят дезинфекцию и мойку мусорных контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

На сегодняшний день муниципальные работники произвели мойку и дезинфекцию 1485 контейнеров. Сначала мусорные баки промывают моющими средствами, затем обрабатывают хлоркой, отметили в МП "Тазалык". Работа в данном направлении продолжается.

На сегодняшний день в разрезе районов дезинфекция проведена в Ленинском районе (510 контейнеров), в Первомайском (405 контейнеров) и Свердловском (570 штук).