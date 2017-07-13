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Мусорные баки тоже надо чистить. В Бишкеке дезинфицируют контейнеры

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ВБ

Сотрудники МП "Тазалык" проводят дезинфекцию и мойку мусорных контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

На сегодняшний день муниципальные работники произвели мойку и дезинфекцию 1485 контейнеров. Сначала мусорные баки промывают моющими средствами, затем обрабатывают хлоркой, отметили в МП "Тазалык". Работа в данном направлении продолжается.

На сегодняшний день в разрезе районов дезинфекция проведена в Ленинском районе (510 контейнеров), в Первомайском (405 контейнеров) и Свердловском (570 штук).

URL: http://www.vb.kg/363157
Теги:
мусор, Бишкек, Тазалык
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Комментарии
Василий Дубинин
13.07.2017, 10:25
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Комментариев: 5

Когда же они правду будут писать!!!!! Своими глазами видел как по БЧК к полным забитым мосоркам подъехал оранжевый водовоз побрызгал их водой и уехал! Где моющие средства где хлор зачем полные мусорные баки заливать водой !!!!!!??????? В кармане у кого-то средства на хлор и на моющие средства! Так же как и БЧК чистили тоже приехал трактор и грузовик только мусор не в грузовик грузил трактор а подальше от берега отталкивал потом дали воду в БЧК и красота берега чистые мусор весь на дне а деньги на ГСМ для грузовика похоже у кого-то в кармане! И с озером такая же история!!!! Интересно кто-то же должен проверять Зеленстрой, Тазалык и все эти конторы!!!

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