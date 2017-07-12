Плохой мейман (гость). Бишкекчанин обманным путем завладел крупной суммой

В милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении мошенника. Потерпевший сообщил, что в начале июня малознакомый по имени Мейман, войдя в доверие, обманным путем под предлогом предоставления земельного участка взял у него 44 тыс. сомов, после чего скрывается по сей день.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 166 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Первомайского района был задержан подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления – 31 летний Т.Н., также житель столицы.

На основании статьи 94 УПК КР задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Следствие продолжается.