Утвержден список международных спортивных игр, где примет участие КР

Утвержден перечень международных спортивных соревнований на период 2017-2020 годы, в которых примут участие сборные команды Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Соответствующее решение принято в ходе заседания организационного комитета по обеспечению подготовки спортсменов сборных команд Кыргызской Республики к участию в предстоящих комплексных играх 2012-2020 годов с участием вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой.

"Правительство будет оказывать всемерную поддержку развитию отечественного спорта, включая развитие детско-юношеского спорта. Особое внимание будет уделено поддержке лиц с ограниченными физическими возможностями, которые, несмотря на все жизненные трудности, активно занимаются спортом, отстаивая честь республики на различных международных соревнованиях", - сказала Султанбекова.

Вице-премьер обратила особое внимание членов оргкомитета на необходимость изготовления качественных спортивных костюмов, соответствующих представительскому классу.

Отметим, что распоряжением правительства от 8 июля 2017 года был образован организационный комитет по подготовке сборных команд Кыргызской Республики к участию в предстоящих комплексных спортивных международных играх.

По итогам заседания утвержден перечень комплексных международных спортивных соревнований на период с 2017 по 2020 год: