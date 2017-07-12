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Утвержден список международных спортивных игр, где примет участие КР

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ВБ

Утвержден перечень международных спортивных соревнований на период 2017-2020 годы, в которых примут участие сборные команды Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Соответствующее решение принято в ходе заседания организационного комитета по обеспечению подготовки спортсменов сборных команд Кыргызской Республики к участию в предстоящих комплексных играх 2012-2020 годов с участием вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой.

"Правительство будет оказывать всемерную поддержку развитию отечественного спорта, включая развитие детско-юношеского спорта. Особое внимание будет уделено поддержке лиц с ограниченными физическими возможностями, которые, несмотря на все жизненные трудности, активно занимаются спортом, отстаивая честь республики на различных международных соревнованиях", - сказала Султанбекова.

Вице-премьер обратила особое внимание членов оргкомитета на необходимость изготовления качественных спортивных костюмов, соответствующих представительскому классу.

Отметим, что распоряжением правительства от 8 июля 2017 года был образован организационный комитет по подготовке сборных команд Кыргызской Республики к участию в предстоящих комплексных спортивных международных играх.

По итогам заседания утвержден перечень комплексных международных спортивных соревнований на период с 2017 по 2020 год:

  1. XXIII Летние Сурдлимпийские игры, 18-30 июля 2017 года, в городе Самсун Турецкой Республики;
  2. V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, 17-20 сентября 2017 года, в городе Ашхабат в Республике Туркменистан;
  3. XXIII Зимние Олимпийские игры, 9-25 февраля 2018 года, в городе Пхёнчан, Республика Корея;
  4. XII Паралимпийские игры, 9-18 марта 2018 года, в городе Пхёнчан, Республика Корея;
  5. Летние юношеские олимпийские игры, 11-23 сентября 2018 года, в Буэнос-Айресе, Аргентина;
  6. Летние Азиатские игры, 5-20 декабря 2018 года, в городах Джакарта и Палембанг в Индонезии;
  7. XXIX Зимняя универсиада, 2-12 марта 2019 года, в городе Красноярск Российской Федерации;
  8. XXX Летняя универсиада, 19-30 июля 2019 года, в городе Неаполь, Италия;
  9. III Зимние юношеские Олимпийские игры, 10-19 января 2020 года, Лозанна, Швейцария;
  10. XXXII Летние Олимпийские игры, с 24 июля по 9 августа 2020 года, в Токио, Япония.

URL: http://www.vb.kg/363159
Теги:
Олимпийские игры, спорт, Чолпон Султанбекова
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