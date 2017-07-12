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Канат Аманкулов: Два золота Масловой на чемпионате Азии - уникальный случай

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Гулиза Авазова

Две золотые медали Дарьи Масловой на чемпионате Азии среди взрослых, а также среди юниоров - уникальный случай для Кыргызстана. Об этом сегодня, 12 июля, сказал глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР, а также президент Федерации легкой атлетики КР Канат Аманкулов.

По его словам, это результат правильной совместной работы тренеров, а также госоргана с федерацией. "Мы еще во время прошлой олимпиады в Рио с тренером Борисом Федоровичем обозначили планы, в каком направлении мы будем работать. И держимся этого направления, что уже дает определенные результаты – это бронза Дарьи Масловой на Исламских играх, и теперь ее же два золота", - заметил он.

Напомним, на днях завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в городе Бхубанешвар (Индия). В копилке сборной Кыргызстана три медали, из которых две – золотые, завоеванные Дарьей Масловой на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Также на последней дистанции среди мужчин Адилет Кыштакбеков принес сборной бронзовую медаль. В первый раз сразу две золотые медали Маслова завоевала еще в 2014 году на чемпионате Азии среди молодежи на дистанциях 3000 и 5000 метров.

Также Аманкулов добавил, что на этом чемпионате в условиях аномальной жары спортсменам удалось не только успешно добежать в двух дистанциях, но и завоевать медали. "Со стороны федерации также проводится много работы именно с международной федерацией, чтобы повысить квалификацию тренеров. Мы часто пользуемся грантовыми программами от международной федерации: наши тренеры участвуют в различных семинарах, наши спортсмены – на чемпионате мира", - добавил он.

По словам главы дирекции по олимпийским видам спорта Алмазбека Касенова, за год на легкую атлетику в целом потрачены из бюджета 3,5 млн сомов. Из них на подготовку к этому чемпионату Азии выделено 849 тысяч сомов. "Конечно, иногда немного задерживали средства, но потом выдавались. Но на подготовку на чемпионат Азии старались не задерживать", - пояснил он.

Согласно планам, у легкоатлетов еще четыре больших старта в этом году – чемпионат Азии по марафонскому бегу, чемпионат мира, Всемирная универсиада, а также Азиатские игры в закрытых помещениях.

URL: http://www.vb.kg/363160
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, легкая атлетика, чемпионат
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