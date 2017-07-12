Базаркулов: Я сказал в суде по Текебаеву так, как было на самом деле

Гендиректор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов опроверг заявление депутата ЖК Алмамбета Шыкмаматова о том, что он дал показания в суде против подсудимого лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева из-за давления.

Как сообщил Базаркулов, его никто не заставлял давать показания. "Я сказал так, как было на самом деле", - сказал он.

Как сообщают СМИ, в ходе судебного процесса в Первомайском райсуде Шыкмаматов заявил о том, что после очной ставки возле КПП у здания ГКНБ у него состоялся разговор с Базаркуловым, где последний признался в том, что дал показания против Текебаева, так как боится за свою семью.

Также "атамекеновец" уверяет, что глава "Мегакома" заявил, что его хотели заставить сказать в своих показаниях, что он якобы был свидетелем того, как Текебаев получил деньги от Леонида Маевского, и что там в этот момент присутствовал Шыкмаматов.

Базаркулов в свою очередь сообщил, что не помнит, был ли у него этот разговор с Шыкмаматовым.

Напомним, что Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС КР Дуйшон Чотонов обвиняются в коррупции.