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Бомжи, узники, гастролеры - какой еще тип людей отдыхает на Иссык-Куле?

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Айдана Абдуваитова

С середины июня традиционно начинается пляжный сезон, и каждый второй бишкекчанин хотя бы по разу уже съездил на Иссык-Куль. Основной поток наблюдался в начале июля, когда выдались особо жаркие дни. Пользователь Facebook Бактыбек Арстаналиев, исходя из личных наблюдений, выделил 11 видов отдыхающих на Иссык-Куле.

Итак, на Иссык-Куле отдыхают:

  1. Прожигатели. Для них каждый день, каждая минута - праздник. Завсегдатаи пляжных баров и дискотек, любители коктейлей и изысканных напитков покрепче. Если собираются больше двух, то они самые большие производители смеха в пансионате;
  2. Телохранители. Это те, которых ревнивые мужья прислали, чтобы они присматривали за их женами и ежедневно кололи тем вакцину против курортного романа. "Телаки" - это люди любого пола и возраста;
  3. Бомжи. Спят на пляже. То ли с женами поссорились, то ли сон на пляже - это вид медитации. Их немного - 2-3 человека на весь пансионат;
  4. Птички. Любовники целый день не выходят из номера и гуляют только в темное время суток;
  5. Ласточки. Это те, которые на Иссык-Куле впервые. Обычно ходят толпою с горящими глазами и громко орут;
  6. Узники. Отдыхающие поневоле. Уже на 2-3 день их тянет обратно домой, но, увы, жалко оплаченную путевку;
  7. Няньки. Дедушки, бабушки, тетеньки, отдыхающие с маленькими детьми;
  8. Гастролеры. Они либо местные с гостями, либо кочующие из одного пансионата в другой в поисках приключений. На Иссык-Куле только на один день;
  9. Озабоченные. Купание их мало интересует. Пляж для них как музей с картинами красивых обнаженных тел;
  10. Модели и модницы. Пансионат для них как подиум для демонстрации фигуры и нарядов;
  11. Деловые. Постоянно разговаривают по телефону.

А кем считаете себя вы? Напишите в комментариях.

URL: http://www.vb.kg/363163
Теги:
Иссык-Кульская область, социальные сети, туризм
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Комментарии
Инкогнито Инкогнитов
12.07.2017, 21:17
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Комментариев: 3

Хотя здесь не указан такой вид как трудяга, но я считаю себя таковым. Ибо не тока же енти вышеперечисленные виды должны быть там. Этим усё сказано.

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