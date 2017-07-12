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Суд по делу Текебаева зачитал показания свидетеля

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Аида Джумашева

Сегодня, 12 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса представители гособвинения попросили суд огласить показания трех свидетелей. Прокуроры уточнили, что они были надлежащим образом извещены, однако двое из трех свидетелей по неизвестным причинам не явились в суд. Один из свидетелей, по данным гособвинения болеет, о чем есть справка.

В свою очередь адвокаты подсудимых выступили против. По их мнению, гособвинение не предоставило никаких подтверждающих документов о том, что свидетели не могут явиться в суд.

По словам адвоката Чынары Джакупбековой, если свидетели не могут явиться сегодня, их можно допросить в ходе процесса.

Адвокат Чотонова Бактыбек Жумашев отметил, что у прокуратуры должны быть соответствующие акты, постановление о принудительном приводе. 

В итоге суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров в части зачитывания показаний Кутманбека Ишенбаева.

В показаниях Ишенбаева сообщается, что он 20 дней работал внешним управляющим MegaCom. На следствии он также пояснил, что ни о каком вымогательстве миллиона долларов не знал.

URL: http://www.vb.kg/363164
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (5 материалов)
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Комментарии
Медет Осмоналиев
12.07.2017, 16:13
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Адвокаты цепляются за каждую возможность затянуть дело. Это уже давно стало очевидным.

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