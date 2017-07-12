Прокуратура просит изменить порядок рассмотрения дела Текебаева

Сегодня, 12 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса прокуратура заявила ходатайство о том, чтобы изменить порядок рассмотрения уголовного дела. В частности перейти к исследованию материалов уголовного дела.

Однако адвокаты подсудимых выступили против, заявив, что порядок рассмотрения дела уже был определен.

Они возмутились тем, что невозможно перейти к исследованию материалов дела без допроса свидетелей со стороны защиты.

В итоге судья Эрнис уулу Айбек заявил, что, если завтра сторона защиты не предоставит свидетелей, суд перейдет к исследованию материалов дела.