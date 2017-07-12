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Прокуратура просит изменить порядок рассмотрения дела Текебаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 12 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса прокуратура заявила ходатайство о том, чтобы изменить порядок рассмотрения уголовного дела. В частности перейти к исследованию материалов уголовного дела.

Однако адвокаты подсудимых выступили против, заявив, что порядок рассмотрения дела уже был определен.

Они возмутились тем, что невозможно перейти к исследованию материалов дела без допроса свидетелей со стороны защиты.

В итоге судья Эрнис уулу Айбек заявил, что, если завтра сторона защиты не предоставит свидетелей, суд перейдет к исследованию материалов дела.

URL: http://www.vb.kg/363166
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Айжана Абдылдаева
12.07.2017, 15:30
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Если честно, то вот смотришь на адвокатов и становится понятно, что они избрали тактику затягивания времени. Это просто живое пособие для будущих адвокатов)) Я как студенка юрфака очень внимательно слежу за судебным процессом над гражданином Текебаевым. 

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Медет Осмоналиев
12.07.2017, 16:05
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Прокуроры уже просто офигевают от того, что месяцами ходят на заседания, на которых вообще ничего не происходит кроме постоянных требований дать время на ознакомление с делом и ходатайств об отводе кого-нибудь.

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