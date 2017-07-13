Бывшая атомная американская электростанция станет водородной

Американская электростанция Sheldon в Небраске, до 1970-х годов проработавшая на атомном реакторе, будет переделана на сжигание газа для выработки электричества. Как сообщает N + 1 со ссылкой на IEEE Spectrum, в качестве топлива в электростанции будет использоваться водород. Благодаря такой переделке местные власти рассчитывают сделать электростанцию более экологичной.

Электростанция Sheldon была построена в 1958-1963 годах и состоит из двух очередей. До 1968 года электростанция работала на атомном реакторе, после чего ее постепенно перевели на сжигание газа. В 1974 году электростанцию снова переделали, доработав ее под сжигание каменного угля с пониженным содержанием серы. В таком виде она работает до сих пор.

Мощность первой очереди электростанции Sheldon составляет 105 мегаватт, а второй - 120 мегаватт. Согласно планам местных властей, переделке под работу на водороде будет подвергнута вторая очередь электростанции. После завершения работ Sheldon станет крупнейшей в США электростанцией, работающей на водороде.

В ближайшее время планируется начать подготовку второй очереди электростанции к переделке. Саму конвертацию планируется завершить к 2020 году. В результате конвертации, как ожидается, станция станет экологичной - в настоящее время при сжигании угля второй очередью станции Sheldon выбрасывается около одного миллиона тонн углекислого газа в год.

В конце июня текущего года стало известно, что в США провалился проект "чистой" угольной электростанции в округе Кемпер в Миссисипи. Предприятие, которое должно было стать одним из самых экологичных среди угольных электростанций, будет достроено с одновременной переделкой на сжигание природного газа вместо угля.

Поводом для закрытия проекта стали затянувшиеся сроки строительства станции, плохая эффективность установленных систем сжигания и очистки и существенное превышение расходов - изначально на станцию планировалось потратить 3,5 миллиарда долларов, но к настоящему времени израсходовали уже 7,5 миллиардов.

Предполагалось, что строительство угольной электростанции в округе Кемпер позволит снизить стоимость электричества за счет использования дешевого лигнита, доставляемого прямо с местного месторождения. Мощность электростанции должна была составить 582 мегаватта (она будет выведена на эту мощность, но уже на природном газе). Запасы лигнита в Миссисипи оцениваются в пять миллиардов тонн.