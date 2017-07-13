Погода
$ 69.43 - 69.62
€ 79.17 - 79.95

Бывшая атомная американская электростанция станет водородной

152  0
www

Американская электростанция Sheldon в Небраске, до 1970-х годов проработавшая на атомном реакторе, будет переделана на сжигание газа для выработки электричества. Как сообщает N + 1 со ссылкой на IEEE Spectrum, в качестве топлива в электростанции будет использоваться водород. Благодаря такой переделке местные власти рассчитывают сделать электростанцию более экологичной.

Электростанция Sheldon была построена в 1958-1963 годах и состоит из двух очередей. До 1968 года электростанция работала на атомном реакторе, после чего ее постепенно перевели на сжигание газа. В 1974 году электростанцию снова переделали, доработав ее под сжигание каменного угля с пониженным содержанием серы. В таком виде она работает до сих пор.

Мощность первой очереди электростанции Sheldon составляет 105 мегаватт, а второй - 120 мегаватт. Согласно планам местных властей, переделке под работу на водороде будет подвергнута вторая очередь электростанции. После завершения работ Sheldon станет крупнейшей в США электростанцией, работающей на водороде.

В ближайшее время планируется начать подготовку второй очереди электростанции к переделке. Саму конвертацию планируется завершить к 2020 году. В результате конвертации, как ожидается, станция станет экологичной - в настоящее время при сжигании угля второй очередью станции Sheldon выбрасывается около одного миллиона тонн углекислого газа в год.

В конце июня текущего года стало известно, что в США провалился проект "чистой" угольной электростанции в округе Кемпер в Миссисипи. Предприятие, которое должно было стать одним из самых экологичных среди угольных электростанций, будет достроено с одновременной переделкой на сжигание природного газа вместо угля.

Поводом для закрытия проекта стали затянувшиеся сроки строительства станции, плохая эффективность установленных систем сжигания и очистки и существенное превышение расходов - изначально на станцию планировалось потратить 3,5 миллиарда долларов, но к настоящему времени израсходовали уже 7,5 миллиардов.

Предполагалось, что строительство угольной электростанции в округе Кемпер позволит снизить стоимость электричества за счет использования дешевого лигнита, доставляемого прямо с местного месторождения. Мощность электростанции должна была составить 582 мегаватта (она будет выведена на эту мощность, но уже на природном газе). Запасы лигнита в Миссисипи оцениваются в пять миллиардов тонн.

URL: http://www.vb.kg/363167
Теги:
США, энергетика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  