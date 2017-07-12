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Сегодня: идет ко дну и тянет остальных, ночные сели в Бооме, большая победа

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Эркин Суротчуев

Омурбека Текебаева оправдывают только те, с кем он может быть повязан взятками. На суде по громкому коррупционному делу прозвучали, пожалуй, самые важные показания. Их дал человек, который постоянно находился рядом с обвиняемым по долгу службы. Бывший личный секьюрити "атамекеновкого" лидера Нурбек Абдрахманов рассказал, что Текебаев встречался с Маевским два раза – в Бишкеке и Москве. Первый раз он был свидетелем встречи в ресторане "Супара", а второй раунд переговоров проходил в столице России в офисе Маевского. То есть на процессе были получены исчерпывающие факты, доказывающие правдивость слов заявителя, который утверждает, что передавал Текебаеву 1 миллион долларов.

Что же касается показаний Байболова и Шыкмаматова, то их линия поведения может быть продиктована личной заинтересованностью и старыми связями с Текебаевым. В момент, когда российский инвестор пытался перехватить рычаги управления "Мегакомом", Байболов занимал пост генерального прокурора. В этом аспекте вспоминается интересная история с продажей собственности семьи Байболова в виде офисных помещений сотовой компании. Есть сведения о том, что недвижимость была очень удачно реализована по чрезмерно завышенной цене. Как только история всплыла, глава надзорного ведомства распрощался с занимаемой должностью.

Шыкмаматов тоже не может не заступаться за Текебаева и давать противоречивые показания. Если не пытаться сломать дело, лидер "Ата Мекена" быстро пойдет ко дну и утянет за собой всех наиболее "выдающихся" сопартийцев.

Сели и камнепады в Боомском ущелье. Мрачные тучи, которые накануне вечером обошли стороной Бишкек, обрушили всю накопленную влагу на самый опасный участок дороги на исыккульское побережье. Сегодня ночью в результате проливных дождей в Боомском ущелье сошли грязевые потоки, в некоторых местах со склонов гор падали валуны. Об этом рассказали очевидцы, которые оказались в самом эпицентре непогоды.

На тех участках, где дорога в Бооме проходит по естественным впадинам, асфальт был покрыт водой, и ее высота достигала 10 сантиметров. Создавалось ощущение, что полотно дороги превратилось в грязную реку, благо было неглубоко, поделились своими ощущениями автолюбители. Они также рассказали, что несколько машин завязли в грязи или вышли из строя из-за того, что напоролись на камни. Стихия бушевала недолго – с окончанием ливня все очень быстро пришло в норму.

Учение – свет. Деятели образования и культуры удостоены государственных наград. Сегодня президент Кыргызстана вручил более сотни орденов и медалей известным кыргызстанцам, внесшим вклад в развитие и укрепление страны. Атамбаев поблагодарил награжденных за плодотворный труд, преданность своему делу, профессии и Родине. Отдельно глава государства остановился на том, что неграмотные люди легко поддаются вербовке и влиянию тех сил, которые не заинтересованы в процветании Кыргызстана. Чтобы исправить эту ситуацию, 24% процента бюджетных средств тратится именно на науку и образование.

"Я специально всегда повторяю: час занятия наукой заменяет ночь молитв. Лучше не расшибайте свои лбы в молитвах, посмотрите, как устроена Вселенная, изучите историю, и тогда вы перестанете путать религию и арабскую культуру" - отметил президент.

Также Атамбаев подчеркнул, что самобытная культура кыргызов, возможно, древнее, чем арабская. Для того чтобы это понимать, нужны знания, а народ должен прежде всего почитать собственные обычаи, традиции и обряды.

Сбил и скрылся. В Таласе патрульная милиция разыскивает лихача, который сначала наехал на пешехода, а после скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Пострадавший - 47-летний мужчина с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами – был доставлен на скорой в местную территориальную больницу.

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для задержания водителя, который, сбив человека и не оказав ему необходимой помощи, скрылся с места ДТП. Устанавливаются марка машины, на которой был совершен наезд, и личность владельца. В Таласской области объявлен план "Перехват". Проводятся необходимые следственные мероприятия.

В Бишкеке обезврежена банда, совершившая серию дерзких налетов. Организованная преступная группа захватила большое количество оружия, принадлежащего охранному агентству "Альфа-Секьюрити", ограбила несколько предприятий и совершила нападение на кафе "Цзи Сянь". Ущерб, причиненный злоумышленниками, составляет несколько миллионов сомов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли карабины "Сайга", различные пистолеты и большое количество боеприпасов.

Несколько членов банды грабителей задержаны и уже дают показания по совершенным ими преступлениям. Главарь ОПГ Жылдызбек Бекмурзаев объявлен в международный розыск. На его поиски ориентирован весь личный состав правоохранительных органов и поставлены "флажки" на границах. Сотрудники Главного следственного управления МВД Кыргызстана продолжают расследование.

Королева спорта. Премьер–министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с легкоатлетами, вернувшимися с чемпионата Азии, что проходил в Индии. На континентальном первенстве наша бегунья Дарья Маслова завоевала две золотые медали. Она стала сильнейшей на дистанциях в 5000 и 10 000 метров. Адилет Кыштакбеков вернулся на родину с бронзовой медалью, завоевав ее в беге на 10 000 метров.

Премьер-министр поручил своему аппарату и руководству Государственного агентства спорта представить завоевавших медали спортсменов и их тренеров к государственным наградам.

"Победа Дарьи Масловой уникальна в истории кыргызстанского спорта за годы независимости", - подчеркнул Жээнбеков.

URL: http://www.vb.kg/363173
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев, Сооронбай Жээнбеков, грабеж, ДТП, Иссык-Кульская область, коррупция, легкая атлетика, образование, ОПГ, президент, сель, спорт, стихийные бедствия, суд, Таласская область, уголовная ответственность, взятка, культура, Патрульная милиция
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Комментарии
Дайырбек Айдыралиев
12.07.2017, 18:33
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 13
Комментариев: 22

Текебаев не понимает или скорее всего не не хочет понять, что северная лиса пришла.(северная лиса-песец)

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