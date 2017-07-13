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В Бишкеке несколько улиц открыто для движения автотранспортных средств

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ВБ

По информации МП "Бишкекасфальтсервис", после ремонта дорожного полотна для движения автотранспорта открыты три столичные улицы.

Так, завершен ремонт отрезка улицы Фатьянова от улицы Горького до Льва Толстого, протяженность ремонтируемого участка составила 600 погонных метров, ширина – 9 метров, с устройством парковочных мест площадью 1400 м2. Также проведены работы по ремонту тротуаров, ирригации и нанесению дорожной разметки.

Ремонт закончен на улице Саадаева на отрезке от улицы Мессароша до переулка Кеминский, протяженность проезжей части составила 385 метров, ширина - 6 метров, площадь - 2498 м2, с устройством тротуаров и ирригации.

Также открыт участок улицы Талды-Сууйской от улицы Патриса Лумумбы до улицы Буурдинской протяженностью 1100 метров, шириной - 7,5 метра, также с устройством тротуаров и ирригации.

Всего же в 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работают два собственных асфальтобетонных завода.

URL: http://www.vb.kg/363174
Теги:
дороги, Бишкек, мэрия
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