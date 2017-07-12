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Полицейских в Кале заподозрили в отравлении питьевой воды для мигрантов

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Полицейских в городе Кале (север Франции) заподозрили в отравлении питьевой воды, предназначавшейся для мигрантов. По словам источников, стражи порядка выливали в канистры с водой ядовитые вещества, которые используются в баллончиках со слезоточивым газом, сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

По данным благотворительной организации Auberge des Migrants, несколько человек в городских пунктах для беженцев почувствовали недомогание после того, как попробовали воду из канистр.

"Один мигрант сделал глоток и получил легкое раздражение. Когда люди поняли, что это нельзя пить, они выбросили баки. В течение трех недель я услышал еще о трех таких случаях", - заявил представитель Auberge des Migrants. Он добавил, что многие свидетели видели, как полицейские отравляют воду.

В Twitter организации возможные действия местных правоохранительных органов расценили как борьбу с "фиксирующими пунктами" (les points de fixation) - так в Кале называют районы, где проживают мигранты.

Городская полиция отрицает все обвинения.

В июне, отмечает издание, французский правозащитник Жак Тубон (Jacques Toubon) признал, что в Кале стражи порядка нередко нарушали права беженцев. Представитель французской полиции в свою очередь ответил, что перед правоохранительными органами поставлена сложная задача: с одной стороны, сдерживать приток мигрантов, а с другой - следить за их безопасностью. "Приказ строгий - в Кале не должно быть еще больше беженцев. Вот почему мы слышим столько критики", - пояснил он и добавил, что на полицию постоянно оказывается давление.

Стихийный лагерь беженцев "Джунгли" в Кале снесли в октябре 2016 года. Численность его обитателей достигала 10 тысяч человек. Местные жители постоянно выражали недовольство соседством с ними, а сами мигранты жаловались на жестокое обращение полиции. Многие беженцы приезжают в Кале, чтобы пересечь пролив Ла-Манш и попасть в Великобританию.

URL: http://www.vb.kg/363175
Теги:
миграция, Франция
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