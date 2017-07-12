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Ошский EREM приступил к финальной стадии подготовки к чемпионату Азии

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Гулиза Авазова

Чемпион Кыргызстана по футзалу EREM из Оша приступил к финальной стадии подготовки к клубному чемпионату Азии, который пройдет с 19 по 30 июля в Хошимине (Вьетнам).

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, после учебно-тренировочных сборов в Чолпон-Ате подопечные Данияра Абдыраимова с 9 по 12 июля провели два контрольных матча в Бишкеке против команды Sun City, и EREM выиграл со счетом 6:1, 8:5.

Сегодня, 12 июля, команда выехала в город Чолпон-Ата, где продолжит тренировки и проведет еще два контрольных поединка. На этот раз соперником EREM станет клуб "СКА-Аэропорт" из Алматы, Казахстан. Матчи состоятся 13 и 14 июля в спорткомплексе "Газпром".

Напомним, всего в чемпионате Азии участвуют 14 команд, которые были поделены на 4 группы. По итогам жеребьевки EREM попал в группу "А" наряду с "Тай Сон Нам" (Вьетнам), "Аль-Дафра" (ОАЭ) и "Вик Вайперс" (Австралия). Чтобы выйти в четвертьфинал, чемпиону страны необходимо занять первое или второе место.

Состав команды EREM:

  1. Адилет Култаев
  2. Нуртилек Жайлообаев
  3. Кирилл Ермолов
  4. Сухробжон Шерабидинов
  5. Бексултан Назаров
  6. Эмадоддин Мохаммадивашвае (Иран)
  7. Иман Ахмадипаеинламоуки (Иран)
  8. Манас Абдрасул уулу
  9. Максат Алимов
  10. Эламан Аринов
  11. Уланбек Байгазы уулу
  12. Руслан Ермеков
  13. Дилшат Кадыров
  14. Эмиль Канетов
  15. Главный тренер: Данияр Абдыраимов
  16. Консультант: Амиржан Муканов

URL: http://www.vb.kg/363178
Теги:
футзал, чемпионат
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