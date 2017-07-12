Ошский EREM приступил к финальной стадии подготовки к чемпионату Азии

Чемпион Кыргызстана по футзалу EREM из Оша приступил к финальной стадии подготовки к клубному чемпионату Азии, который пройдет с 19 по 30 июля в Хошимине (Вьетнам).

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, после учебно-тренировочных сборов в Чолпон-Ате подопечные Данияра Абдыраимова с 9 по 12 июля провели два контрольных матча в Бишкеке против команды Sun City, и EREM выиграл со счетом 6:1, 8:5.

Сегодня, 12 июля, команда выехала в город Чолпон-Ата, где продолжит тренировки и проведет еще два контрольных поединка. На этот раз соперником EREM станет клуб "СКА-Аэропорт" из Алматы, Казахстан. Матчи состоятся 13 и 14 июля в спорткомплексе "Газпром".

Напомним, всего в чемпионате Азии участвуют 14 команд, которые были поделены на 4 группы. По итогам жеребьевки EREM попал в группу "А" наряду с "Тай Сон Нам" (Вьетнам), "Аль-Дафра" (ОАЭ) и "Вик Вайперс" (Австралия). Чтобы выйти в четвертьфинал, чемпиону страны необходимо занять первое или второе место.

Состав команды EREM: