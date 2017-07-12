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В Бишкеке на 7-летнего мальчика упала дверь подъезда. Ребенок в больнице

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Родион Решетов

В Бишкеке в районе пересечения улиц Сухэ-Батора и Аалы Токомбаева произошел несчастный случай. Тяжелая металлическая дверь подъезда упала на семилетнего ребенка. Данную информацию "ВБ" подтвердили в пресс-службе столичного ГУВД.

По неофициальным источникам, инцидент произошел из-за того, что строители демонтировали дверь. Однако пока не установлено, как металлическая конструкция рухнула на ребенка.

Пострадавший мальчик был направлен в 3-ю детскую городскую больницу с различными травмами, сообщают в ГУВД.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, они выясняют обстоятельства произошедшего. И причины, по которым могла упасть металлическая дверь", - сообщил руководитель пресс-службы ГУВД г. Бишкек Адыл Оморов.

URL: http://www.vb.kg/363180
Теги:
ГУВД, дети, несовершеннолетние, несчастный случай
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