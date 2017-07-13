В секс-рабство Малику Нотиеву продала подруга. Интерпол объявит ее в розыск

Турецкий суд объявит в международный поиск Интерпол уроженку Кыргызстана А. к. Д. Об этом сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова.

По ее словам, вчера, 12 июля, в Анталье прошел суд по делу о покушении на жизнь гражданки Кыргызстана Малики Нотиевой. Интересы девушки представляли три адвоката. Обвиняемым по делу проходит 49-летний гражданин Турции Мустафа Йылдыз.

По данным следствия, в конце декабря прошлого года он зверски избил девушку, проломив ей голову из- за сопротивления и отказа в интимной связи, и выбросил ее на большой скорости из автомашины.

"В зале суда Малика Нотиева опознала обвиняемого Мустафу Йылдыз и, несмотря на то, что ее правая сторона парализована, движениями показала, как тот душил ее, избивал и снял с неё все украшения, а после выкинул окровавленную на дороге. Она стучала кулаком по столу, несмотря на сложности передвижения и действий, ее негодование было видно невооруженным глазом. Обидчика она узнала... он купил ее за 400 лир", - рассказала Молдокматова.

Окончательное решение суда будет вынесено 7 сентября.

По словам адвокатов, суд также принял решение объявить в розыск по линии Интерпола некую А. к. Д. 1993 года рождения, которую считают пособницей преступления.

"Малика решилась улететь в Турцию на заработки. Заоблачные дали ей нарисовала "подруга " Дамира, которая и продала ее сутенеру. После происшествия Дамира исчезает. Многие поговаривают, что она в Москве. Время расставит все на свои места. В тот вечер между девушками была переписка. Прокурор озвучил и показал переписку", - рассказала Молдокматова.

Напомним, 21-летняя Малика Нотиева в тяжелом состоянии была доставлена в больницу Антальи, где она впала в кому. У девушки не было при себе документов и других личных данных, поэтому ее родных разыскивали через соцсети. Ей сделали несколько сложных операций по восстановлению разбитых участков черепа. Нотиева пережила инсульт и сейчас еще не до конца восстановилась. Все это время местные волонтеры и соотечественники в Анталье оказывали девушке финансовую и правовую помощь.