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Суд Мексики приговорил полицейских к 27 годам тюрьмы за побег от бандитов

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В Мексике шесть сотрудников полиции приговорены к тюремному заключению на срок более 27 лет за то, что они убежали от преступников.

Как сообщает RT со ссылкой на портал Excelsior, полицейские скрылись с места преступления, когда увидели бандитов, похищающих мужчину на юге штата Синалоа в 2016 году. Позже похищенный был обнаружен убитым.

Отмечается, что начальство полицейских пыталось оправдать поведение стражей порядка стратегическими расчётами, однако суд счёл эти оправдания недостаточными.

Ранее сообщалось, что в северном мексиканском штате Синалоа произошла перестрелка между полицейскими и вооружёнными людьми, в результате которой погибли 19 человек.

URL: http://www.vb.kg/363189
Теги:
суд, Мексика
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