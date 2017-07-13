Суд Мексики приговорил полицейских к 27 годам тюрьмы за побег от бандитов

В Мексике шесть сотрудников полиции приговорены к тюремному заключению на срок более 27 лет за то, что они убежали от преступников.

Как сообщает RT со ссылкой на портал Excelsior, полицейские скрылись с места преступления, когда увидели бандитов, похищающих мужчину на юге штата Синалоа в 2016 году. Позже похищенный был обнаружен убитым.

Отмечается, что начальство полицейских пыталось оправдать поведение стражей порядка стратегическими расчётами, однако суд счёл эти оправдания недостаточными.

Ранее сообщалось, что в северном мексиканском штате Синалоа произошла перестрелка между полицейскими и вооружёнными людьми, в результате которой погибли 19 человек.