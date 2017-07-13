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Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде

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От шельфового ледника Ларсен в Антарктиде откололся один из самых больших зарегистрированных айсбергов, его площадь составляет 5800 квадратных километров. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт британского антарктического проекта MIDAS.

"Мы ожидали это событие последние несколько месяцев. Хотя мы были крайне удивлены, что потребовалось столько времени, чтобы разломились последние километры льда", - заявил ведущий исследователь проекта Эдриан Лакмэн (Adrian Luckman).

Отмечается, что масса ледника составляет триллион тонн, а его площадь сопоставима с Уэльсом - одной из частей Соединенного Королевства.

Специалисты пока не могут предсказать дальнейшее развитие событий, однако предполагают, что айсберг расколется еще на несколько частей. Они могут как оставаться неподвижными на протяжении десятилетий, так и дрейфовать на север, где более теплые воды.

Ларсен является самым северным из оставшихся крупных ледников Антарктиды. Наблюдения за его разрушением ведутся несколькими учеными. Команда MIDAS следит за шельфом с 2011 года. В 2002 году была разрушена часть ледника Ларсен B, по площади сопоставимая с территорией американского острова Лонг-Айленд.

URL: http://www.vb.kg/363190
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