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"Сезон ДТП" на Иссык-Куле? Семья попала в аварию, погибли мама с ребенком

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Родион Решетов

12 июля в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области произошло ДТП. По данным УВД Иссык-Кульской области, в аварию попал автомобиль, в котором находилась семья из пяти человек.

Инцидент произошел примерно в 12:50 на 64 км автодороги Балыкчы – Ананьево – Каракол. Автомобиль ехал из села Чон Сары-Ой. Управлял автомашиной марки "Митсубиси Спейс-Стар" житель города Бишкек 1970 года рождения.

Мужчина не справился с управлением и выехал с дорожного полотна, врезавшись при этом в забор кладбища, находящегося вдоль дороги. Управлял автомобилем глава семейства, он, как отмечают правоохранители, не пострадал.

Однако его супруга и ребенок погибли на месте ДТП. Кроме того, различные травмы получили еще два ребенка, они были госпитализированы в Чолпон-Атинскую территориальную больницу. Как отметили в Министерстве здравоохранения, их состояние было среднетяжелым.

  1. А. Н., 10 лет. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, ушиб поясничного отдела позвоночника.
  2. А. А., 9 лет. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области слева, ссадины и царапины, травматический шок.

Как отметили в территориальной больнице Чолпон-Аты, родные пострадавших забрали детей еще вчера вечером.

URL: http://www.vb.kg/363191
Теги:
дети, ДТП, Иссык-Кульская область
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