Погода
$ 69.43 - 69.62
€ 79.17 - 79.95

Посол КР в КНР приступил к работе, вручив верительные грамоты Си Цзиньпину

131  0
ВБ

12 июля в г. Пекин (КНР) в Доме собраний народных представителей состоялась церемония вручения Чрезвычайным и Полномочным послом КР Азаматом Усеновым верительных грамот председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Лидер КНР поздравил посла с официальным началом дипломатической миссии в Китае и пожелал успехов во благо развития дружественных кыргызско-китайских отношений. Си Цзиньпин отметил, что Кыргызстан и Китай являются добрыми соседями и стратегическими партнерами, между странами налажены тесные диалог и сотрудничество, реализуется ряд совместных проектов, обсуждаются перспективы дальнейшего взаимодействия.

В свою очередь Усенов отметил, что Китай для Кыргызстана является близким другом, добрым соседом и надежным партнером, отношения с которым проверены историей. Кыргызская сторона признательна за постоянную политическую поддержку и помощь в развитии экономики Кыргызстана. Посол подчеркнул, что во многом благодаря личному вниманию и доброму отношению председателя КНР кыргызско-китайские отношения стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе беседы также было отмечено, что кыргызская сторона всецело поддерживает инициативу Си Цзиньпина о создании Экономического пояса Шелкового пути и готова к активному участию в ее реализации, а также заинтересована в сопряжении данной инициативы с разрабатываемой в стране "Стратегией развития КР до 2040 года".

Усенов заверил, что приложит все усилия для дальнейшего углубления взаимовыгодных двусторонних отношений между Кыргызстаном и Китаем.

URL: http://www.vb.kg/363194
Теги:
Китай, посольство, МИД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  