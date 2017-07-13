Посол КР в КНР приступил к работе, вручив верительные грамоты Си Цзиньпину

12 июля в г. Пекин (КНР) в Доме собраний народных представителей состоялась церемония вручения Чрезвычайным и Полномочным послом КР Азаматом Усеновым верительных грамот председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Лидер КНР поздравил посла с официальным началом дипломатической миссии в Китае и пожелал успехов во благо развития дружественных кыргызско-китайских отношений. Си Цзиньпин отметил, что Кыргызстан и Китай являются добрыми соседями и стратегическими партнерами, между странами налажены тесные диалог и сотрудничество, реализуется ряд совместных проектов, обсуждаются перспективы дальнейшего взаимодействия.

В свою очередь Усенов отметил, что Китай для Кыргызстана является близким другом, добрым соседом и надежным партнером, отношения с которым проверены историей. Кыргызская сторона признательна за постоянную политическую поддержку и помощь в развитии экономики Кыргызстана. Посол подчеркнул, что во многом благодаря личному вниманию и доброму отношению председателя КНР кыргызско-китайские отношения стратегического партнерства развиваются на беспрецедентно высоком уровне по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе беседы также было отмечено, что кыргызская сторона всецело поддерживает инициативу Си Цзиньпина о создании Экономического пояса Шелкового пути и готова к активному участию в ее реализации, а также заинтересована в сопряжении данной инициативы с разрабатываемой в стране "Стратегией развития КР до 2040 года".

Усенов заверил, что приложит все усилия для дальнейшего углубления взаимовыгодных двусторонних отношений между Кыргызстаном и Китаем.