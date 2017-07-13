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За счет кредита ЕБР запустят второй гидроагрегат на Камбаратинской ГЭС-2

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ВБ

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2" между республикой и Евразийским банком развития, подписанного 28 февраля 2017 года в г. Бишкек. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон был принят Жогорку Кенешем 14 июня 2017 года.

Целью соглашения является увеличение генерирующей мощности путем ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 мощностью 120 МВт.

В результате реализации проекта ожидается увеличение мощности Камбаратинской ГЭС-2 до 240 МВт, что также позволит снизить попуски воды из Токтогульского водохранилища в зимний период на 1,4 млрд м3 и увеличить объем вырабатываемой энергии до 1,019 млрд. кВтч, из которых в весенне-летний период – до 0,864 млрд. кВтч, в осенне-зимний период – до 0,155 млрд. кВтч.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/363196
Теги:
Алмазбек Атамбаев, закон, энергетика, Камбар-Ата
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Арсений Максимов
13.07.2017, 10:03
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Наконец дело сдвинулось с мертвой точки.

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