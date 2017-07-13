Число погибших в результате наводнения в Японии выросло до 29 человек

В Японии число погибших в результате наводнения, вызванного сильными ливнями на юго-западном острове Кюсю, возросло до 29, передает Росбалт со ссылкой на японский телеканал NHK.

Без вести пропавшими числятся 20 человек, поиски продолжаются, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения погибли 25 человек. Еще 25 числились пропавшими без вести, более 100 человек оказались заблокированы в зонах, отрезанных водой. Спасатели находили тела погибших в префектуре Фукуока города Асакура и префектуре Оита.

Всего наводнение отрезало от внешнего мира 570 человек, а в эвакуационных центрах находились более 1,8 тыс. граждан.