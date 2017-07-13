В суде по делу Текебаева допрашивают Розу Отунбаеву

Во время допроса основного свидетеля Алексея Модина в суде по уголовному делу по обвинению Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова адвокаты подсудимых попытались раздуть политический скандал.Поводом стало видео следственного эксперимента с участием Алексея Модина. В нём он рассказывает о первой встрече Текебаева с Леонидом Маевским в Доме правительства, где обсуждали вопрос о введении внешнего управления "Мегакомом" и условия, при которых российский бизнесмен получит право временного контроля над сотовой компанией. С этой встречи и началась эпопея с миллионом долларов, которые Текебаев так и не вернул Маевскому, не выполнил свои обещания о вводе бизнесмена в сотовую компанию в качестве внешнего управляющего.Адвокаты Текебаева заявили, что следственный эксперимент проходил не в кабинете ныне подсудимого лидера "Ата Мекена", а в кабинете Алмазбека Атамбаева, в 2010 году занимавшего пост первого заместителя председателя временного правительства. Модин во время следственного эксперимента показал этот кабинет. Но, как оказалось, Омурбек Чиркешович и его защитники снова пытались ввести в заблуждение общество и суд. Модин указал правильно, но он не мог знать, что потом произошли определенные изменения. По данным СМИ, которые опирались на источники из Дома правительства, сейчас в помещении, на которое указал Модин, работает первый вице-премьер. А тогда, в 2010-м, вместо этого большого кабинета было два. По одну сторону снесённой стены работал Текебаев, по другую - Атамбаев.В 2010 году Омурбеку Бабанову, ставшему первым-вице-премьером, кабинет показался маленьким. И он распорядился снести стену, два кабинета превратились в одну большую, - признаются в Доме правительства. "Бывшая приёмная Текебаева превратилась в комнату отдыха", - сообщили чиновники.Можно, конечно, списать на забывчивость Текебаева, который не признал свой кабинет. Он, наверное, даже не замечал его, ведь был занят важными делами, писал ночами законы, а днем обсуждал "бизнес-проекты". А вот адвокатам стоило бы просто нормально изучить вопрос кабинета. Из-за халатности снова их подсудимый потерпел фиаско.