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В суде по делу Текебаева допрашивают Розу Отунбаеву

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В качестве свидетеля суд допросил экс-президента переходного периода Розу Отунбаеву.

На вопрос о том, что она знает по существу данного дела, Отунбаева ответила, что это дело политическое. Судья Эрнис уулу Айбек сделал замечание свидетелю, пояснив, что она не может давать суду свои оценки.

Подсудимый Текебаев возмутился замечаниями судьи. По его словам, и Модин, и Маевский высказывают свои предположения. "Почему же экс-президенту нельзя высказывать свое мнение? Она ничего такого не сказала, лишь сообщила, что дело действительно имеет политический окрас", - заявил Текебаев.

URL: http://www.vb.kg/363200
Теги:
Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (8 материалов)
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Комментарии
Айжана Абдылдаева
13.07.2017, 11:06
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Розу Отунбаеву я уважаю, но то, что она заступается за Текебаева не прибавляет ей авторитета. Возможно даже, что Отунбаева помогала Текебаеву в махинациях с Мегаком. Ведь Текебаев по словам Маевского, говорил, что Отунбаева слушается только его. И судя по тому как Отунбаева защищает на суде Текебаева она действительно тоже замешана в этой махинации. 

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Алинур Молдокматов
13.07.2017, 14:40
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Во время моего разговора с Курманбеком Бакиевым ему позвонили по телефону. Оказывается, ему позвонил президент Белоруссии Лукашенко. Бакиев сказал: «Вот по телефону позвонил Лукашенко. Он говорит, что произошел вооруженный переворот». Я ему ответил: «Я приехал от имени Временного правительства. Вам создается «зеленый коридор» для выезда из страны». «Для этого мне нужен их мандат», — ответил Бакиев.Я вышел на телефон приемной Дуйшебаева (председатель ГКНБ — Ред.), Отунбаевой (президент Киргизии временного периода), разъяснил ситуацию. Они ответили: «Ты как-нибудь вывези Бакиева. Мы привезем его из аэропорта, а копию пришлем по факсу».Тогда я обратился к Жанышу Бакиеву (экс-глава службы госохраны, отдал приказ открыть огонь по демонстрантам в апреле 2010 года — Ред.): «Вы должны сдаться. Все равно живым не отпустят. Расскажите перед народом, как произошли события». Он ответил: «Первыми стреляли они. После этого я отдал приказ. Пусть приедет международная комиссия и расследует. Даю генеральское слово, сдам оружие, сдамся».Я вышел во двор, переговорил с Отунбаевой, она сказала: «Прилетел самолет из Казахстана. На нем вывезешь Курманбека Бакиева». До этого момента Отунбаева и Дуйшебаев нам не говорили вывозить его.В аэропорт вместе с Курманбеком Бакиевым приехали на четырех машинах Бакыт Калыев (экс-министр обороны), родственники. Его жена с двумя детьми приехала на другой машине.…В тот же день Бакиев покинул Киргизию и вылетел в казахстанский город Тараз, а 16 апреля подписал заявление о своей отставке. C 19 апреля он находится в Беларуси, где президент Александр Лукашенко предоставил ему политическое убежище. 

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Банин Александр
13.07.2017, 14:43
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Дениза Токоева
13.07.2017, 15:33
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Во время допроса основного свидетеля Алексея Модина в суде по уголовному делу по обвинению Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова адвокаты подсудимых попытались раздуть политический скандал.Поводом стало видео следственного эксперимента с участием Алексея Модина. В нём он рассказывает о первой встрече Текебаева с Леонидом Маевским в Доме правительства, где обсуждали вопрос о введении внешнего управления "Мегакомом" и условия, при которых российский бизнесмен получит право временного контроля над сотовой компанией. С этой встречи и началась эпопея с миллионом долларов, которые Текебаев так и не вернул Маевскому, не выполнил свои обещания о вводе бизнесмена в сотовую компанию в качестве внешнего управляющего.Адвокаты Текебаева заявили, что следственный эксперимент проходил не в кабинете ныне подсудимого лидера "Ата Мекена", а в кабинете Алмазбека Атамбаева, в 2010 году занимавшего пост первого заместителя председателя временного правительства. Модин во время следственного эксперимента показал этот кабинет. Но, как оказалось, Омурбек Чиркешович и его защитники снова пытались ввести в заблуждение общество и суд. Модин указал правильно, но он не мог знать, что потом произошли определенные изменения. По данным СМИ, которые опирались на источники из Дома правительства, сейчас в помещении, на которое указал Модин, работает первый вице-премьер. А тогда, в 2010-м, вместо этого большого кабинета было два. По одну сторону снесённой стены работал Текебаев, по другую - Атамбаев.В 2010 году Омурбеку Бабанову, ставшему первым-вице-премьером, кабинет показался маленьким. И он распорядился снести стену, два кабинета превратились в одну большую, - признаются в Доме правительства. "Бывшая приёмная Текебаева превратилась в комнату отдыха", - сообщили чиновники.Можно, конечно, списать на забывчивость Текебаева, который не признал свой кабинет. Он, наверное, даже не замечал его, ведь был занят важными делами, писал ночами законы, а днем обсуждал "бизнес-проекты". А вот адвокатам стоило бы просто нормально изучить вопрос кабинета. Из-за халатности снова их подсудимый потерпел фиаско.

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