Свидетель: Не каждый день в зал приходит Отунбаева, можете и выслушать

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В качестве свидетеля суд допросил экс-президента переходного периода Розу Отунбаеву. Она рассказала хронологию событий после 7 апреля.

"Наша цель была вернуть спокойствие народу, ситуацию на площади нужно было локализовать, мы над этим работали", - сказала Отунбаева.

В ходе дачи показаний судья Эрнис уулу Айбек попросил свидетеля не рассказывать все детально, а говорить по хронологии. В свою очередь адвокаты возразили председательствующему, попросив его не перебивать свидетеля, так как она рассказывает хронологию.

"Модина и Маевского вы не перебивали и слушали до конца. Выслушайте и экс-президента", - сказал Канат Хасанов.

Сама Отунбаева сказала судье: "Не каждый день в зал приходит Отунбаева, можете и выслушать".