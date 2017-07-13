Погода
$ 69.43 - 69.62
€ 79.17 - 79.95

Свидетель: Не каждый день в зал приходит Отунбаева, можете и выслушать

373  5
Аида Джумашева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В качестве свидетеля суд допросил экс-президента переходного периода Розу Отунбаеву. Она рассказала хронологию событий после 7 апреля.

"Наша цель была вернуть спокойствие народу, ситуацию на площади нужно было локализовать, мы над этим работали", - сказала Отунбаева.

В ходе дачи показаний судья Эрнис уулу Айбек попросил свидетеля не рассказывать все детально, а говорить по хронологии. В свою очередь адвокаты возразили председательствующему, попросив его не перебивать свидетеля, так как она рассказывает хронологию.

 "Модина и Маевского вы не перебивали и слушали до конца. Выслушайте и экс-президента", - сказал Канат Хасанов.

Сама Отунбаева сказала судье: "Не каждый день в зал приходит Отунбаева, можете и выслушать".

URL: http://www.vb.kg/363205
Теги:
Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Арсений Максимов
13.07.2017, 11:01
Карма: +42
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 202
Минусов: 160
Комментариев: 363


Свидетель: Не каждый день в зал приходит Отунбаева, можете и выслушать

Скоро будет приходить каждый день, судя по тенденции. Опять суд превращают в балаган.

0
Цитировать
Жалоба модератору
umma turman
13.07.2017, 11:02
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 39
Минусов: 15
Комментариев: 35

кем она себя возомнила?!что за плевательское отношение отунбаевой в суде?! все равны и пусть эта мадам ведет себя как подобает в суде 

0
Цитировать
Жалоба модератору
смит и вессон
13.07.2017, 11:07

umma turman

кем она себя возомнила?!что за плевательское отношение отунбаевой в суде?! все равны и пусть эта мадам ведет себя как подобает в суде 

не говори..противная мадам..а еще предстает себя спасителем нации..это какую же наглость надо иметь..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бермет Осмонкулова
13.07.2017, 14:33
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 34
Комментариев: 49

"Наша цель была вернуть спокойствие народу, ситуацию на площади нужно было локализовать, мы над этим работали", - сказала Отунбаева.

Во время моего разговора с Курманбеком Бакиевым ему позвонили по телефону. Оказывается, ему позвонил президент Белоруссии Лукашенко. Бакиев сказал: «Вот по телефону позвонил Лукашенко. Он говорит, что произошел вооруженный переворот». Я ему ответил: «Я приехал от имени Временного правительства. Вам создается «зеленый коридор» для выезда из страны». Он говорит: «Для этого мне нужен их мандат». Я вышел на телефон приемной Дуйшобаева, Отунбаевой, разъяснил ситуацию. Они ответили: «Ты как-нибудь вывези Бакиева. Мы привезем его из аэропорта, а копию пришлем по факсу». Я обратился к Жанышу Бакиеву: «Вы должны сдаться. Все равно живым не отпустят. Расскажите перед народом, как произошли события». Он мне ответил: «Первыми стреляли они. После этого я отдал приказ. Пусть приедет международная комиссия и расследует. Даю генеральское слово, сдам оружие, сдамся». Я вышел во двор, переговорил с ОТУНБАЕВОЙ, она ответила: «Прилетел самолет из Казахстана. На нем вывезешь Курманбека Бакиева». До этого момента Отунбаева и Дуйшобаев нам не говорили: «Вывезите Бакиева из страны». В аэропорт вместе с Курманбеком Бакиевым приехали на 4-х машинах Бакыт Калыев, родственники. Его жена с двумя детьми приехала на другой машине.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Дениза Токоева
13.07.2017, 15:35
Карма: -42
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 55
Минусов: 97
Комментариев: 78

https://www.youtube.com/watch?v=SpcGTPkgPjY&feature=youtu.be

Раушан Рыкунова рассказывает Равшану Жээнбекову о предложении Текебаева (интервью 2011 года):«Про вашего лидера я еще могу сообщить, что у него имеется долг в 1,5 млн. долларов, который он сейчас пытается продать. Мне приносили бумаги о том, что Текебаев предложил свои услуги Артуру Акопяну по моему освобождению. Ну, естественно, не за бесплатно. При этом он сказал фразу – я думаю, если Омурбек Чиркешович слышит меня, то он должен вспомнить, о каком разговоре идет речь – он сказал, что Роза Исаковна Отунбаева слушается только его, и он поговорит с ней, и они повлияют на судебную систему, чтобы нас освободили. Соответственно, за деньги. Таких фактов очень много было».

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  