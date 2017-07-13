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Феликс Кулов: 21 декабря Омурбека Текебаева не было в парламенте

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На суд явился экс-министр внутренних дел, лидер партии "Ар-Намыс" Феликс Кулов. Он сообщил, что 21 декабря 2010 года Текебаева не было в Жогорку Кенеше.

"17 декабря была создана коалиция парламентского большинства. "Ар-Намыс" и "Ата Мекен" ушли в оппозицию. Однако в соответствии с регламентом нужно было объявить об этом на пленарном заседании. 23 декабря состоялось пленарное заседание, а  до этого мы должны были определиться. 21 декабря помощники сказали, что Текебаева не будет, якобы у него день рождения 22 декабря. Тогда пошутил, что сегодня день рождения Сталина, а на следующий день - Текебаева. Мы никак не могли найти его, хотя надо было определиться по важным вопросам. Мы выдвигали председателя комитета по правопорядку, для нас этот вопрос был важным. На следующий день  он пришел,  я зашел, поздравил  с днем рождения, мы обговорили все вопросы. 21 декабря его точно не было. Я отвечаю", - сказал Кулов.

Отметим, что ранее заявитель по делу Текебаева Леонид Маевский говорил о том, что 21 декабря 2010 года он находился в кабинете у подсудимого, где обсуждал вопрос  возврата 1 млн долларов.

URL: http://www.vb.kg/363207
Теги:
Омурбек Текебаев, Феликс Кулов, суд
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Комментарии
Руслан Рустамович
13.07.2017, 14:27
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Минусов: 75
Комментариев: 82

https://www.youtube.com/watch?v=SpcGTPkgPjY&feature=youtu.be

Раушан Рыкунова рассказывает Равшану Жээнбекову о предложении Текебаева (интервью 2011 года):«Про вашего лидера я еще могу сообщить, что у него имеется долг в 1,5 млн. долларов, который он сейчас пытается продать. Мне приносили бумаги о том, что Текебаев предложил свои услуги Артуру Акопяну по моему освобождению. Ну, естественно, не за бесплатно. При этом он сказал фразу – я думаю, если Омурбек Чиркешович слышит меня, то он должен вспомнить, о каком разговоре идет речь – он сказал, что Роза Исаковна Отунбаева слушается только его, и он поговорит с ней, и они повлияют на судебную систему, чтобы нас освободили. Соответственно, за деньги. Таких фактов очень много было».

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Бермет Осмонкулова
13.07.2017, 15:38
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Неужели бывший министр юстиции, который совсем НЕ в «теме», и адвокат, никогда НЕ защищавший фигурантов дел по «МегаКому», знают больше Икрамидина Айткулова, представлявшего интересы не одного, а сразу двух советников гендиректора этой сотовой компании? Неужели той толики знаний фактуры по «МегаКому» достаточно Хасанову и Шыкмаматову для заявлений о полной НЕпричастности Омурбека Текебаева к расхищению средств злосчастного мобильного оператора? Знаете, меня сейчас искренне удивляют мужики, не отвечающие за свой «базар» в попытке бороться за честь мундира одного из «временщиков» – не удостоверились в обратном, лучше молча понаблюдайте за развитием событий.Уважаемая публика, помните посещение Текебаевым столичной тюрьмы? Он пришел в составе делегации от фракции «Ата-Мекен» ко мне в тюремную камеру. Заверил в том, что ВСЕ изложенные в моем обращении к депутатам факты будут проверены. Однако... Наврал. В том самом обращении я писала о двух моментах: первый касался мародерских дел и злоупотреблений генерала Рысалиева, а второй – «Мегакома». Текебаев лично мне в присутствии шести женщин, содержавшихся вместе со мной, дал слово разобраться. Но в ход атамекеновцы пустили лишь то, что касалось ненавистного им руководителя ГСИН. Я провела своеобразный тест и убедилась окончательно в личной заинтересованности Текебаева в опеке и защите «МегаКома», возглавляемого Азатом Базаркуловым.Ни разу с тех пор, а прошло уже более трех лет, никто из команды ТОЧ даже не заикнулся о надлежащей проверке, которую он пообещал. Мало того, трижды мои адвокаты и адвокаты Алмаза Абекова публично на пресс-конференциях обращались к генпрокурору и депутатам с требованием создать комиссию и провести ревизию силами Счетной палаты – в ответ тишина. Пока Нарымбаев «крышевал» интерес Текебаева и лично раздавал поручения Саляновой, это было попросту невозможно. Сейчас вся свора окопавшихся вокруг денег «МегаКома» товарищей встрепенулась: вдруг действительно у Атамбаева возникнет желание навести порядок в ситуации со скандальной сотовой компанией?

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Алинур Молдокматов
13.07.2017, 15:39
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Комментариев: 81

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