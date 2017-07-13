Феликс Кулов: 21 декабря Омурбека Текебаева не было в парламенте

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На суд явился экс-министр внутренних дел, лидер партии "Ар-Намыс" Феликс Кулов. Он сообщил, что 21 декабря 2010 года Текебаева не было в Жогорку Кенеше.

"17 декабря была создана коалиция парламентского большинства. "Ар-Намыс" и "Ата Мекен" ушли в оппозицию. Однако в соответствии с регламентом нужно было объявить об этом на пленарном заседании. 23 декабря состоялось пленарное заседание, а до этого мы должны были определиться. 21 декабря помощники сказали, что Текебаева не будет, якобы у него день рождения 22 декабря. Тогда пошутил, что сегодня день рождения Сталина, а на следующий день - Текебаева. Мы никак не могли найти его, хотя надо было определиться по важным вопросам. Мы выдвигали председателя комитета по правопорядку, для нас этот вопрос был важным. На следующий день он пришел, я зашел, поздравил с днем рождения, мы обговорили все вопросы. 21 декабря его точно не было. Я отвечаю", - сказал Кулов.

Отметим, что ранее заявитель по делу Текебаева Леонид Маевский говорил о том, что 21 декабря 2010 года он находился в кабинете у подсудимого, где обсуждал вопрос возврата 1 млн долларов.