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МЧС: В Джалал-Абаде градом засыпало землю. Стихия подтопила более 50 домов

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Родион Решетов

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области в сельском округе Авлетим селевые потоки подтопили дворы более 50 домов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В ведомстве также отметили, что селевые потоки смыли два электрических столба. Кроме того, в сельском округе Кызыл-Туу 12 июля примерно в 18:30 после проливного дождя было подтоплено еще 13 домов.

В сельском округе Кара-Суу сильный ветер снес кровлю нескольких домов и повалил ореховые деревья в селе Топ-Жанак. К счастью, обошлось без жертв.

"На четырех участках автодороги Кербен – Сары-Челек образовались селевые наносы, в результате ставшие помехой для автотранспорта. Также были повреждены линии электропередачи из-за того, что рухнули два столба", - сообщили в МЧС.

По сообщению местных жителей, на их район стихия обрушила проливной дождь с градом. Пока о причиненном ущербе точно не известно. Однако по кадрам с места события видно, что урон был нанесен значительный.

URL: http://www.vb.kg/363208
Теги:
Аксыйский район, стихийные бедствия, МЧС
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