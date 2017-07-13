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Кыргызстанские дипломаты проводят встречи на полях 44-й сессии СМИД ОИС

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ВБ

12 июля в г. Абиджан, Республика Кот-д'Ивуар, кыргызские дипломаты принимают участие в работе 44-й сессии Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Так, состоялась двусторонняя встреча первого заместителя министра иностранных дел КР Динары Кемеловой с генеральным секретарем ОИС Юсефом Аль-Усеймин.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние, а также дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между Кыргызской Республикой и Организацией исламского сотрудничества.

В частности Кемелова подчеркнула, что Кыргызстан придает важное значение взаимодействию с ОИС и разделяет цели и задачи организации, направленные на укрепление солидарности, единства и взаимовыгодного сотрудничества между мусульманскими странами. Учитывая предыдущий опыт генсекретаря в социальной сфере, она призвала уделить особое внимание социально-экономическим аспектам сотрудничества государств-членов ОИС.

В свою очередь Аль-Усеймин подчеркнул, что основными задачами организации являются равный диалог и учет взаимных интересов стран-участниц по всем ключевым направлениям взаимодействия. По его словам, ОИС придает особое значение и возлагает большие надежды на активизацию сотрудничества со странами Центральноазиатского региона и в частности с Кыргызстаном.

В связи с чем Кемелова пригласила представителей ОИС принять участие в качестве международных наблюдателей на предстоящих в октябре этого года президентских выборах в КР.

Также на полях 44-й сессии СМИД ОИС Кемелова встретилась с главами делегаций Египта и Катара.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также пути их развития. Главы делегаций высказались за необходимость углубления конструктивного диалога в двустороннем и многостороннем форматах путем активизации политического диалога.

URL: http://www.vb.kg/363209
Теги:
МИД
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