Айсулуу Тыныбекова вошла в тройку лучших борцов мира в рейтинге UWW

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова вошла в тройку лучших борцов в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW).

Как сообщает официальный сайт UWW, в обновленном рейтинге по женской борьбе на июль Тыныбекова занимает третье место в весовой категории до 58 кг.

На первом месте в этой весовой категории по-прежнему находится чемпионка мира Каори Ичо из Японии, которая с прошлого года никому не уступает лидерство. Тыныбекова не раз встречалась с ней на чемпионате Азии и международных турнирах серии Гран-при. Ичо также взяла золото на последних Олимпийских играх-2016.

На втором месте рейтинга находится чемпионка Африки Марва Амри из Туниса.

Отметим, что Тыныбекова является чемпионкой своего континента - Азии. Но войти в тройку лучших поспособствовал результат на недавнем международном турнире в Польше, где кыргызстанка завоевала серебряную медаль.

Напомним, рейтинг составляется по итогам выступлений спортсменов на официальных соревнованиях, проводимых под эгидой UWW. Каждый месяц международная спортивная организация публикует рейтинг топ-20 мира по женской, вольной и греко-римской борьбе. Всего в рейтинг топ-20 включены борцы в восьми весовых категориях.

В обновленном рейтинге на июль в списке 20 лучших борцов мира по вольной борьбе входят всего двое кыргызстанцев: в категории до 74 кг 8-е место занимает Муслим Евлаев, в весе до 70 кг на 11-й позиции находится Эламан Догдурбек уулу.