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Нарымбаев: В показанном Модиным кабинете Текебаев не работал

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля экс-руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева.

По его словам, в 2010 году он работал в кабинете, располагавшемся рядом с кабинетом Текебаева. К последнему, со слов свидетеля, он заходил по нескольку раз в день.

"13 мая 2010 года было очень важное для юристов событие - проходил круглый стол Венецианской комиссии. Модератором был Текебаев, начался круглый стол в 09:00 в отеле Hyatt, куда прибыли члены Венецианской комиссии. Мероприятие было очень важным. После я, Текебаев и Аида Салянова там же пообедали, в этот же день было заседание координационного совещания", - пояснил Нарымбаев.

Он добавил, что 12 мая на юге страны была тяжелая ситуация, и Временное правительство работало круглосуточно.

"13 мая я видел Текебаева с 09:00 до 13:30, а затем с 18:00 до 21:00, он находился в поле моего зрения", - сообщил свидетель.

Нарымбаев заявил, что он хорошо знает расположение кабинетов и приемных в бывшем здании Жогорку Кенеша, ныне правительства. "На видео Модин уверенно прошел мимо кабинета Текебаева, там даже дверь была открыта, и подошел к залу, в котором мы тогда часто заседали.  Через этот зал Модин прошел прямо и вышел к приемной первого заместителя руководителя Временного правительства. Сама приемная больше, чем кабинет Текебаева. У него была небольшая приемная и кабинет", - рассказал Нарымбаев.

URL: http://www.vb.kg/363211
Теги:
Данияр Нарымбаев, Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
маке
13.07.2017, 11:48

а первым заместителем был как мы помним сам АША)))) что же получается? сам АША брал 1 млн

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Чолпон Шакирова
13.07.2017, 12:45
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https://www.youtube.com/watch?v=MOY0k0fpUvI

Тут Рысалиев рассказывает как сгорели документы по делу о мародерствах в 2010 году. Текебаев приложил руку. 

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Медер Айбекович
13.07.2017, 14:19
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Комментариев: 76

Во время допроса основного свидетеля Алексея Модина в суде по уголовному делу по обвинению Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова адвокаты подсудимых попытались раздуть политический скандал.Поводом стало видео следственного эксперимента с участием Алексея Модина. В нём он рассказывает о первой встрече Текебаева с Леонидом Маевским в Доме правительства, где обсуждали вопрос о введении внешнего управления "Мегакомом" и условия, при которых российский бизнесмен получит право временного контроля над сотовой компанией. С этой встречи и началась эпопея с миллионом долларов, которые Текебаев так и не вернул Маевскому, не выполнил свои обещания о вводе бизнесмена в сотовую компанию в качестве внешнего управляющего.Адвокаты Текебаева заявили, что следственный эксперимент проходил не в кабинете ныне подсудимого лидера "Ата Мекена", а в кабинете Алмазбека Атамбаева, в 2010 году занимавшего пост первого заместителя председателя временного правительства. Модин во время следственного эксперимента показал этот кабинет. Но, как оказалось, Омурбек Чиркешович и его защитники снова пытались ввести в заблуждение общество и суд. Модин указал правильно, но он не мог знать, что потом произошли определенные изменения. По данным СМИ, которые опирались на источники из Дома правительства, сейчас в помещении, на которое указал Модин, работает первый вице-премьер. А тогда, в 2010-м, вместо этого большого кабинета было два. По одну сторону снесённой стены работал Текебаев, по другую - Атамбаев.В 2010 году Омурбеку Бабанову, ставшему первым-вице-премьером, кабинет показался маленьким. И он распорядился снести стену, два кабинета превратились в одну большую, - признаются в Доме правительства. "Бывшая приёмная Текебаева превратилась в комнату отдыха", - сообщили чиновники.Можно, конечно, списать на забывчивость Текебаева, который не признал свой кабинет. Он, наверное, даже не замечал его, ведь был занят важными делами, писал ночами законы, а днем обсуждал "бизнес-проекты". А вот адвокатам стоило бы просто нормально изучить вопрос кабинета. Из-за халатности снова их подсудимый потерпел фиаско.

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