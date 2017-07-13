Нарымбаев: В показанном Модиным кабинете Текебаев не работал

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля экс-руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева.

По его словам, в 2010 году он работал в кабинете, располагавшемся рядом с кабинетом Текебаева. К последнему, со слов свидетеля, он заходил по нескольку раз в день.

"13 мая 2010 года было очень важное для юристов событие - проходил круглый стол Венецианской комиссии. Модератором был Текебаев, начался круглый стол в 09:00 в отеле Hyatt, куда прибыли члены Венецианской комиссии. Мероприятие было очень важным. После я, Текебаев и Аида Салянова там же пообедали, в этот же день было заседание координационного совещания", - пояснил Нарымбаев.

Он добавил, что 12 мая на юге страны была тяжелая ситуация, и Временное правительство работало круглосуточно.

"13 мая я видел Текебаева с 09:00 до 13:30, а затем с 18:00 до 21:00, он находился в поле моего зрения", - сообщил свидетель.

Нарымбаев заявил, что он хорошо знает расположение кабинетов и приемных в бывшем здании Жогорку Кенеша, ныне правительства. "На видео Модин уверенно прошел мимо кабинета Текебаева, там даже дверь была открыта, и подошел к залу, в котором мы тогда часто заседали. Через этот зал Модин прошел прямо и вышел к приемной первого заместителя руководителя Временного правительства. Сама приемная больше, чем кабинет Текебаева. У него была небольшая приемная и кабинет", - рассказал Нарымбаев.