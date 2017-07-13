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Чекисты задержали кыргызстанца, который прошел боевую подготовку в Сирии

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ВБ

22 июня 2017 года органами ГКНБ КР в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по нейтрализации деятельности подпольных террористических ячеек был задержан член международной террористической организации (МТО), гражданин КР Н.С. 1994 г.р.

Установлено, что задержанный в 2015 году в период пребывания за рубежом был завербован эмиссарами МТО и переброшен в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта. После прохождения боевой подготовки Н.С. был направлен в КР с целью создания террористического подполья.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 375 ("Наемничество") УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/363212
Теги:
ГКНБ, терроризм
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Комментарии
смит и вессон
13.07.2017, 11:48

не зря носят звание-чекисты

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Айжана Абдылдаева
13.07.2017, 11:55
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 37
Минусов: 45
Комментариев: 60

Молодцы спецслцжбы! В этом направлении они работают очень хорошо! Спасибо им за патриотичную службу и профессиональную работу по борьбе с терроризмом! 

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Мика
13.07.2017, 13:24

Лишать гражданство этих людей

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Адилет Кадыров
13.07.2017, 14:16
Карма: -37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 45
Минусов: 82
Комментариев: 72

Вот так надо работать, все берите пример с них! С приходом нового главы, комитет стал эффективнее в работе, а то до этого ими управляли вообще менты. 

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