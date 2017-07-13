Чекисты задержали кыргызстанца, который прошел боевую подготовку в Сирии

22 июня 2017 года органами ГКНБ КР в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по нейтрализации деятельности подпольных террористических ячеек был задержан член международной террористической организации (МТО), гражданин КР Н.С. 1994 г.р.

Установлено, что задержанный в 2015 году в период пребывания за рубежом был завербован эмиссарами МТО и переброшен в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта. После прохождения боевой подготовки Н.С. был направлен в КР с целью создания террористического подполья.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 375 ("Наемничество") УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.