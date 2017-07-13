Погода
$ 69.43 - 69.62
€ 79.17 - 79.95

Мальчика, которого придавило дверью подъезда, перевели в отделение хирургии

266  0
Родион Решетов

Мальчика, которого придавило металлической дверью подъезда в микрорайоне "Асанабай", находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По данным ведомства, пострадавший А. Э. 2010 г.р. 12 июля 2017 года каретой скорой медицинской помощи был доставлен в Городскую детскую клиническую больницу.

Позднее по просьбе родителей ребенка мальчик был переведен в Национальный центр охраны материнства и детства в отделение реанимации.

Сейчас врачи диагностируют у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

На сегодняшний день мальчик находится в сознании, состояние его удовлетворительное. Ребенок был осмотрен нейрохирургом, планируется перевод в отделение нейрохирургии, отметили в Минздраве.

URL: http://www.vb.kg/363214
Теги:
дети, Минздрав
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  