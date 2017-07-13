Мальчика, которого придавило дверью подъезда, перевели в отделение хирургии

Мальчика, которого придавило металлической дверью подъезда в микрорайоне "Асанабай", находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По данным ведомства, пострадавший А. Э. 2010 г.р. 12 июля 2017 года каретой скорой медицинской помощи был доставлен в Городскую детскую клиническую больницу.

Позднее по просьбе родителей ребенка мальчик был переведен в Национальный центр охраны материнства и детства в отделение реанимации.

Сейчас врачи диагностируют у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

На сегодняшний день мальчик находится в сознании, состояние его удовлетворительное. Ребенок был осмотрен нейрохирургом, планируется перевод в отделение нейрохирургии, отметили в Минздраве.