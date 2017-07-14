В Бишкеке снесли незаконный забор, хозпостройку и тандыр

По информации столичного управления землепользования и строительства, произведен снос забора длиною 10 метров, части хозпостройки со стороны улицы Кустанайской размером 1х7 метров и тандыра площадью около 12 кв. м по улице Троицкой, 47.

Объекты были установлены на муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов.

Владельцам земельных участков со стороны городской службы ранее были выданы предписания и уведомления. Во исполнение требований УЗС мэрии Бишкека и был произведен снос незаконных объектов с приведением земельных участков в первоначальное состояние.

Данные меры принимаются в рамках оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека, который был образован в начале января 2017 года постановлением мэрии за №1. В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент при ВС КР, региональное управление по г. Бишкек Госинспекции по экологической и технической безопасности при ПКР.