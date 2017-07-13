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Два юных дзюдоиста Кыргызстана вышли в полуфинал чемпионата Азии в Бишкеке

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Гулиза Авазова

Два юных дзюдоиста вышли в полуфинал чемпионата Азии среди кадетов, который стартовал сегодня, 13 июля, в Бишкеке.

Как сообщаетcя, в состязаниях в весовой категории до 60 кг по воле жребия Хамид Сансанза стартовал с четвертьфинала и выиграл первый поединок у представителя Ливана Джое Хаддада. Кыргызстанец справился с соперником досрочно, за 4 минуты.

Теперь за выход в финал он поборется с Джоехо Джином из Южной Кореи.

Второй кыргызстанец, который вышел в полуфинал, Нурсалим Иличбек уулу выступает в весовой категории до 66 кг. На пути к полуфиналу он провел две схватки, одолев сначала Рахула Севта из Индии, а затем Довона Джюна из Южной Кореи. В полуфинале он выйдет на татами против Юнг Хана Ванга из Тайбэя.

Напомним, всего в чемпионате среди кадетов участвует 155 юных дзюдоистов из 14 стран. Кыргызстан представят 20 дзюдоистов – 10 девочек и 10 юношей. Сегодня будут разыгрываться по четыре комплекта медалей среди юношей (до 50, 55, 60, 66 кг) и девочек (до 40, 44, 48, 52 кг). Сегодня за медали борются 10 кыргызстанцев.

URL: http://www.vb.kg/363216
Теги:
дзюдо, чемпионат
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