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Отунбаева, Кулов и Нарымбаев пришли в суд защищать Текебаева

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Кирилл Степанюк

Интересно, какой логике подчиняются бывшие высокопоставленные чиновники, управлявшие страной, которые пришли в зал суда, чтобы выступить в интересах обвиняемого в коррупции Омурбека Текебаева?

Выходит так, что именно благодаря их бездействию, а может быть, и по иным причинам после второй народной революции в Кыргызстане происходили масштабные махинации и аферы на высшем политическом уровне. Собственность, которая должна была перейти государству, рвали на части, перепродавали рейдерским путем. А каких высот достигла в стране коррупция, и рассказывать никому не нужно, достаточно того, что взятки брал даже руководитель администрации президента Данияр Нарымбаев. Поэтому и создалось такое впечатление, что защищают друг друга только подельники.

Весь тот беспредел, плоды которого мы сейчас пожинаем и следствием которого стало дело Текебаева, творился в то время, когда главой государства была Роза Отунбаева. Могла ли она не знать, что творится в республике? Вся страна была в курсе, что отдельные представители новой власти разворовали банковские ячейки. Общество негодовало по поводу мародеров из "Ата Мекена", прибравших к рукам золото, деньги и особняки приближенных к Бакиевым. А сколько информации было по поводу взяток вокруг компании MegaCom, и эта информация уже лет шесть находится в открытом доступе. Президент же переходного периода молча за этим наблюдала. А вот Текебаев, по ее мнению, кристально чистый человек. Отунбаева уверена, что он не получал миллиона долларов от российского бизнесмена Маевского. Потому, видимо, и заявила на суде, что процесс в отношении него – политический.

Кроме того, Отунбаева рассказала в подробностях о том, что 13 мая 2010 года, в тот день, когда, по материалам дела, Маевский встречался с Текебаевым, все члены Временного правительства были сильно заняты и все время находились друг у друга на виду, участвовали в заседаниях и совещаниях.

Экс-президент переходного периода, кстати говоря, с точки зрения дачи ложных показаний, была весьма и весьма аккуратна. Разве воспоминания Отунбаевой о бурной деятельности Текебаева означают, что он не выезжал на обед или не встречался с Маевским у себя в кабинете? Тем более что, по показаниям российского бизнесмена, их переговоры длились совсем недолго. Все предварительные детали сделки обсуждались либо по телефону, либо через посредников. В общем, в сказанных Отунбаевой общих фразах не прозвучало ничего такого, что могло бы опровергнуть показания Маевского об их встрече с Текебаевым.

А зачем пришел на суд Кулов, который вообще во Временном правительстве был никем? Наверняка на процессе он появился с целью привлечения внимания к своей персоне. Он рассказал очень любопытную историю о другом дне - 21 декабря, когда, по материалам дела, коррупционная сделка с MegaCom уже сорвалась, и Маевский с Модиным пришли требовать от Текебаева возврата миллиона.

"Мы должны были встретиться и обсудить ряд вопросов, так как наши фракции после создания коалиции остались в оппозиции. Я звонил ему по прямому телефону, посылал своих помощников, но мне было сказано, что Текебаева нет, и сегодня не будет. Так что он в этот день никого у себя в кабинете принимать не мог", - заключил бывший депутат, а ныне безработный пенсионер Кулов.

То, что Текебаеву было не до встречи с Куловым, и так понятно. Если от человека отбиваются, как от назойливой мухи, естественно, и телефонную трубку брать никто не будет, и дверь не откроют. А чтобы окончательно отшить, скажут, что в кабинете никого нет и не будет. При этом свои смешные показания по поводу отсутствия Текебаева на работе Кулов сдобрил фразой: "Я отвечаю за это".

А вот появление на в зале суда Данияра Нарымбаева, отсидевшего за вымогательство взяток у семьи Наримана Тюлеева, никаких вопросов не вызывает. Бывший руководитель администрации президента и подсудимый – давние знакомые. Более того, когда Нарымбаева осудили и отправили в места лишения свободы, глава "Ата Мекена" заявлял, что его друга преследуют по политическим мотивам. То есть пришло время освободившемуся товарищу сделать ответный жест тому, кто теперь оказался за решеткой.

Весь этот цирк, кроме улыбок, ничего не вызывает. Непонятно только, зачем на процессе было устроено это пафосное и бесполезное выступление бывших деятелей. Ведь главные и наиболее ценные показания уже прозвучали. Их дал человек, который ввиду специфики профессии находился с обвиняемым Текебаевым каждый день рядом. Бывший личный телохранитель "атамекеновкого" лидера Нурбек Абдрахманов рассказал суду о том, что Текебаев встречался с Маевским два раза. В Бишкеке и Москве. И секьюрити был непосредственным свидетелем этих свиданий.

Так, что поддержку Отунбаевой, Кулова и Нарымбаева, появившихся в зале суда в качестве свидетелей со стороны защиты, можно трактовать по-разному. Они, конечно, ничего полезного для Текебаева не сделали и процесс не сломали. Тем не менее их высказывания о политической подоплеке коррупционного дела наводят на мысли о том, что у защитников Текебаева имеется некая личная заинтересованность в том, чтобы правда о мародерствах, рейдерствах и взятках на высшем политическом уровне не выплыла наружу.

URL: http://www.vb.kg/363217
Теги:
Данияр Нарымбаев, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, Феликс Кулов, коррупция, суд, уголовная ответственность, взятка, Кыргызстан
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Комментарии
Алинур Молдокматов
13.07.2017, 17:16
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Комментариев: 84

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Дамиль Байтиков
13.07.2017, 17:17
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Кулова на суд привел Каныбек Иманалиев, Отунбаеву же консультировал Бекназаров, все их силы сейчас направлены на то, чтобы их этого суда устроить шоу. Также говорят, что Каныбек Иманалиев уговорил Сариева прийти в суд взамен на поддержку на выборах. В общем все прелести политпроституции показываются на этом процессе

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Адилет Кадыров
13.07.2017, 17:27
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После 2010 года партия "Ата Мекен" продала по заниженной цене имущество Максима Бакиева своим людям. А спустя некоторое время это имущество перепродавалось с миллионными надбавками. К примеру, компанию Максима ОсОО "Бишкек Петролл Групп" (БНК) после апрельской революции прибрали к рукам "ата-мекеновцы". Это учреждение было внесено в перечень подлежащих национализации объектов. Но прибрать к рукам компанию удалось через депутата партии "Ата Мекен" Сайдуллу Нышанова. До этого была подтверждена информация о тесной связи между гендиректором БНК Александром Ниязовым и Сайдуллой Нышановым. Потому что есть видеозапись, подтверждающая, что Ниязов неоднократно "катался" на машине "Мерседес" Сайдуллы Нышанова под номером 0106KG. Нышанов сам это подтверждал. Короче говоря, "Ата Мекен" и Текебаев развалили БНК именно с помощью С. Нышанова.Стоит отметить, что после революции партия "Ата Мекен" открыто захватила. Этот их ход "легализовал" тогдашний глава Фонда госимущества Шералы Абдылдаев. Некоторые средства массовой информации сообщали, что в этой истории Сайдулла Нышанов не более чем пешка, а директор компании Ниязов - теневой депутат "Ата Мекена".Напомним, 17 октября 2011 года были выставлены на аукцион 100% акций ОсОО "Петролл Групп" с 9 АЗС и 5 земельными участками. Победительницей этого аукциона была признана компания "БНК". Но "ата мекеновцы" два месяца тому назад грязными путями приватизировали оцениваемое в 34 млн долларов имущество за 2 млн долларов. Спустя три года, точнее в 2014 году они продали "БНК" российской компании "Роснефть" за 39 млн долларов. Таким образом, партия "Ата Мекен" не только зарабатывала миллионы за счет БНК на протяжении трех лет, но даже получила выручку в 37 млн долларов от перепродажи компании. Это всего один пример того, чем занималась партия Текебаева. Кроме того, есть подтверждение, что Омурбек Текебаев через члена партии Дуйшена Чотонова получил 1 млн долларов от российской компании, обещав продать им компанию "Мегаком". Об этом неоднократно заявлял газетам действующий депутат от партии "Ата Мекен" Омурбек Абдырахманов. "Текебаев обещал продать российской компании "Мегаком" и через Дуйшена Чотонова получил 1 млн долларов. В то время я не знал, что он получил эти деньги. Тогда я был председателем депутатской комиссии по этому вопросу и требовал, чтобы 100% акций "Мегакома" должны остаться у государства. Текебаев пригласил и меня в свой кабинет, где он беседовал с представителями российской телефонной компании. На той встрече он им говорил: "Вот, наш депутат стал председателем комиссии. Мы на 100% возьмем "Мегаком" под контроль государства, а затем продадим вам"", - сказал депутат (газета "Полит Клиника" 26.04.2015).

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жужа
13.07.2017, 17:30

комент дамиль байтикова и адилет кадырова прямо в 10

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жужа
13.07.2017, 17:36

надо трактовать однозначно..... гавнюки пришли защищать гавнюков.... вот

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Алмаз Мамбетов
13.07.2017, 20:05
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 13
Комментариев: 19

Если все члены ВП коррупционеры, то кто тогда АША?? Пушинка?? Он тоже был членом ВП, значит он тоже коррупционер.

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