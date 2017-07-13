Суд отказал в допросе Атамбаева. Адвокаты заявили отвод судье

Для получения декрета Временного правительства и задержания в аэропорту Бакиевых мы поставили специальное оцепление и ждали. На трех машинах приехали Бакиевы в аэропорт. Курманбек Бакиев с женой и двумя маленькими детьми улетел. Там же на месте мы арестовали Бакыта Калыева, а Жаныш в аэропорт не приехал. Я позвонил Жанышу Бакиеву, он был пьян и сказал: «Я не сдамся, умру в перестрелке, освободите Бакыта Калыева, иначе увидите». По телефону мы сильно разругались с ним. Если бы мы в тот момент атаковали, то погибло бы много невинных людей. Тогда была возможна гражданская война. Во-вторых, мы помнили о гибели многих граждан 7 апреля. В-третьих, Временное правительство не выдавало письменного распоряжения: «Арестуйте Жаныша Бакиева на месте, даже если убьете кыргызских граждан». А по выводу Курманбека Бакиева из Кыргызстана с предоставлением зеленого коридора до сего дня нет решения (декрета), и не было его вообще. Они говорили: «Мы издали декрет», на самом деле обманули народ. А Жаныш Бакиев спрятался в отцовском доме за живым щитом из более 100 человек, не поехал провожать старшего брата Курманбека Бакиева в аэропорт. Вот тогда на ум пришла мысль: «Мы что, кыргызы, так и будем истреблять друг друга?» Назавтра мы пошли, чтобы «задержать Жаныша Бакиева», а там больше 100 человек взяли нас в заложники, женщины кричали, мы еле-еле вырвались от них. Мы не хотели стрелять. В те дни вышедший на митинг народ захватил Джалал-Абадскую обладминистрацию, областное телевидение. Примерно 300 сотрудников милиции бросили работу. Не было никого, кто помог бы нам. Члены ВП были заняты дележом власти, бегали, не жалея ног: «Если мы поедем на юг, то «жирные» должности заберут люди такого-то». Сильно болевший Болот Шер через два дня после выезда Бакиева из Кыргызстана поехал на юг, после того как его побили камнями (ташбаран), он снова вернулся. Что меня удивило, ВП, говоря: «На спецоперацию ребят, поехавших в Джалал-Абад, ушел 1 млн. долларов», - «списали» его. Никто из поехавших со мной ребят не получил ни копейки. Тогда куда ушли указанные деньги? Уже из одного этого видно, какие у них были грязные намерения.

Вот куда дели деньги Отунбаева и Текебаев? Почему Сариев и Бекназаров тогда не понесли наказания!