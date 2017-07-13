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Суд отказал в допросе Атамбаева. Адвокаты заявили отвод судье

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Искен Афиджанов ходатайствовал  о вызове на допрос действующего президента Алмазбека Атамбаева.

 "Мы просим его вызвать не как президента, а как бывшего первого заместителя председателя Временного правительства Розы Отунбаевой. Данную должность он занимал в 2010 году", - сказал Афиджанов.

Обвинение выступило против, заявив, что данный вопрос уже решался, и попросило отклонить ходатайство.

В итоге председательствующий судья Айбек Эрнис уулу отказал в ходатайстве, после чего адвокаты заявили отвод судье, отметив, что он заинтересован в исходе дела.

URL: http://www.vb.kg/363218
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, президент, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (8 материалов)
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Комментарии
Чолпон Шакирова
13.07.2017, 12:40
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Комментариев: 78

Опять отвод? Они там что с ума сошли? Кулова на суд привел Каныбек Иманалиев, Отунбаеву же консультировал Бекназаров, все их силы сейчас направлены на то, чтобы их этого суда устроить шоу. Также говорят, что Каныбек Иманалиев уговорил Сариева прийти в суд взамен на поддержку на выборах. В общем все прелести политпроституции показываются на этом процессе! Шавки!

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Бермет Осмонкулова
13.07.2017, 15:40
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Комментариев: 49

Для получения декрета Временного правительства и задержания в аэропорту Бакиевых мы поставили специальное оцепление и ждали. На трех машинах приехали Бакиевы в аэропорт. Курманбек Бакиев с женой и двумя маленькими детьми улетел. Там же на месте мы арестовали Бакыта Калыева, а Жаныш в аэропорт не приехал. Я позвонил Жанышу Бакиеву, он был пьян и сказал: «Я не сдамся, умру в перестрелке, освободите Бакыта Калыева, иначе увидите». По телефону мы сильно разругались с ним. Если бы мы в тот момент атаковали, то погибло бы много невинных людей. Тогда была возможна гражданская война. Во-вторых, мы помнили о гибели многих граждан 7 апреля. В-третьих, Временное правительство не выдавало письменного распоряжения: «Арестуйте Жаныша Бакиева на месте, даже если убьете кыргызских граждан». А по выводу Курманбека Бакиева из Кыргызстана с предоставлением зеленого коридора до сего дня нет решения (декрета), и не было его вообще. Они говорили: «Мы издали декрет», на самом деле обманули народ. А Жаныш Бакиев спрятался в отцовском доме за живым щитом из более 100 человек, не поехал провожать старшего брата Курманбека Бакиева в аэропорт. Вот тогда на ум пришла мысль: «Мы что, кыргызы, так и будем истреблять друг друга?» Назавтра мы пошли, чтобы «задержать Жаныша Бакиева», а там больше 100 человек взяли нас в заложники, женщины кричали, мы еле-еле вырвались от них. Мы не хотели стрелять. В те дни вышедший на митинг народ захватил Джалал-Абадскую обладминистрацию, областное телевидение. Примерно 300 сотрудников милиции бросили работу. Не было никого, кто помог бы нам. Члены ВП были заняты дележом власти, бегали, не жалея ног: «Если мы поедем на юг, то «жирные» должности заберут люди такого-то». Сильно болевший Болот Шер через два дня после выезда Бакиева из Кыргызстана поехал на юг, после того как его побили камнями (ташбаран), он снова вернулся. Что меня удивило, ВП, говоря: «На спецоперацию ребят, поехавших в Джалал-Абад, ушел 1 млн. долларов», - «списали» его. Никто из поехавших со мной ребят не получил ни копейки. Тогда куда ушли указанные деньги? Уже из одного этого видно, какие у них были грязные намерения.

Вот куда дели деньги Отунбаева и Текебаев? Почему Сариев и Бекназаров тогда не понесли наказания! 

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