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Диплом, безработица, успех. Карьерный путь обладателей престижных профессий

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Айдана Абдуваитова

В эти дни в университетах работает приемная комиссия, и тысячи абитуриентов сдают документы, с волнением ожидая результатов конкурса. Кто-то целенаправленно выбирает определенную профессию, кто-то – по совету знакомых, а кто-то лишь в последний момент определяется с выбором прямо в фойе университета. В это же время выпускники вузов начинают искать работу и делать первые шаги в карьере. Кому-то повезет найти работу по специальности, а кого-то ждет разочарование.

"ВБ" поговорил с представителями разных профессий о том, как нужно выбирать будущую профессию, и какие трудности ждут на рынке труда.

Денис Бердаков, политолог

Я учился в КРСУ, проходил курсы повышения квалификации в МГУ и АУЦА и различные курсы. На наш курс в университете поступили 33 человека, сейчас работают по специальности только двое, и это еще большая удача, потому что в лучшем случае только один из выпуска работает по профессии.

Те люди, которые хотят стать политологами, должны понимать, что на самом деле это очень сложная профессия, потому что она сильно междисциплинарная и абстрактная. Хороший политолог - это и юрист, и экономист, и географ, и человек, который как минимум должен разбираться в психологии власти и знать несколько языков. Сложно быть хорошим политологом, окончив просто этот факультет, магистратуру и аспирантуру. Даже после этого он должен постоянно заниматься самообразованием, и это еще не гарантирует тебе место на рынке труда.

Чем интересна эта профессия? Да, можно зарабатывать довольно большие деньги, работая в различных международных проектах, на политическом консультировании, но у нас очень маленький рынок труда и очень высокий уровень запросов от тех, кто там работает. В принципе особого ценза для вхождения в эту профессию нет. Надо знать всех политиков, как работают госаппарат, партии и разбираться в различных группах интереса, общаться со СМИ, проводить свои исследования. Поэтому в политологию приходят и чиновники, и юристы, и другие специалисты.

Человек, который целенаправленно поступил на такую специальность и окончил университет, должен понимать, что первые 5-10 лет будут очень тяжелыми, потому что перспектив не видно, заработков особых нет. Но не стоит терять оптимизма, нужно каждый день заниматься самообразованием. Потом он начинает быть востребованным и с каждым годом зарабатывает все больше, становится все более узнаваемым, цитируемость выше, и контракты соответственно более оплачиваемые.

Мээрим Кыдырмамбет, юрист

Я с самого начала хотела быть юристом, но и тогда, и сейчас слишком много юристов, поэтому мой папа был против. По своим баллам я прошла на бюджетное отделение факультета журналистики и окончила университет с отличием, но желание работать юристом все еще оставалось.

Понимала, что мне сложно будет здесь получить именно то образование, которое хотела, поэтому я искала различные варианты и поступила в российский университет на факультет права. Но через год пришлось вернуться в Бишкек по семейным обстоятельствам. Продолжила обучение в КГЮА, там был хороший профессорско-преподавательский состав, нам преподавали действующие судьи, прокуроры, адвокаты, и я благодарна каждому из них за знания.

Получив наконец диплом юриста, я начала работать в учебном центре при адвокатуре КР, увидела масштабы этой сферы и открыла свой общественный фонд "Школа верховенства права". Мы оказываем юридическую консультацию уязвимым слоям населения, работаем с активистами и многими другими.

Каждый человек, который выбирает свою будущую профессию, должен понимать и оценивать свои силы, насколько он сможет в этой профессии проявить себя как личность, проявить свои способности. Каждый должен быть готов к трудностям, будут встречаться разные люди на этом пути, будут возникать разные обстоятельства. Еще надо понимать, что профессия должна делать тебя счастливым. Если человек будет любить свою профессию, то он в ней будет как рыба в воде. Советую трезвости и холодного ума при выборе профессии, а еще выбирать то, что действительно любишь.

Айымкан Кулукеева, официальный представитель Министерства иностранных дел, советник директора департамента информации

В последние годы при выборе профессии тенденция изменилась. Я из личного опыта приведу пример. В этом году моя старшая дочь окончила школу. По ее информации, почти половина класса хотели стать международниками. Может, это совпадение, а может, правда жизни. Но одно я точно могу сказать, что в последние годы желающих работать в МИДе стало больше. К примеру, в прошлом году на одно вакантное место сдали документы и проходили конкурс 36 человек.

Трудности можно встретить везде. Я очень давно окончила университет, с того момента, наверное, много чего изменилось.

Международные отношения – это достаточно сложное направление. Факультеты по международным отношениям готовят не просто дипломатов, а универсальных аналитиков, прогнозистов, конфликтологов, психологов, переводчиков. Они должны хорошо владеть не менее чем двумя иностранными языками и знать все аспекты политического, экономического, культурного развития изучаемых регионов и стран. Также они должны иметь прогностическое мышление и навыки, которые позволят анализировать системные международные процессы.

Самое главное – студенты-международники, которые хотят быть дипломатами, должны быть патриотами своей страны.

Гулиза Авазова, спортивный журналист

В свое время мне посоветовали выбрать международные отношения, и я поступила на факультет востоковедения и международных отношений, изучала японский язык. Училась я хорошо – мне не хотелось подводить родителей. Но после окончания университета поняла, что не найду работу по специальности, а даже если и найду, то она будет очень низкооплачиваемой. Остаться в своем университете на зарплату 3-4 тысячи сомов я не могла, поэтому ушла в ту сферу, которая мне была интересна.

Лучшие из выпуска устроились работать в посольствах, некоторые продолжили образование за рубежом, а "середнячку" была уготована судьба остаться без работы, ведь на самом деле по этому направлению очень трудно найти работу. В международных отношениях без связей ничего не решается. Чтобы устроиться на работу в какое-нибудь министерство, у тебя должен быть знакомый как минимум в ранге руководителя отдела, который бы проталкивал тебя. А если такого знакомого нет, то будешь просто годами разносить бумаги, сидеть в секретарях.

Раньше много ребят поступало на экономистов, финансистов, юристов, международников. Я бы посоветовала выбирать технические специальности, которые сейчас действительно востребованы – это инженеры, программисты, графические дизайнеры. Если кто-то планирует остаться в родном селе, то можно отучиться на ветеринара или врача, потому что в селах таких специалистов катастрофически не хватает, и большинство из работающих уже в возрасте.

Эльёр Садыкахунов, директор департамента маркетинга и развития ЗАО "Шоро"

Я поступал на экономический факультет КРСУ по специальности "менеджмент организации", в дальнейшем "рекламный менеджмент". При поступлении нас было 15 человек, работают по специальности только трое.

На нашем рынке труда практически все профессии очень востребованы, но проблема в том, что мало хороших специалистов.

О своей профессии я скажу, что она не рутинная, здесь мозг должен работать каждый день и "креативить" что-то новое. Один раз выучиться и работать в этой профессии нельзя, нужно постоянно совершенствоваться, следить за мировыми трендами. Я и сейчас хожу на всевозможные тренинги, читаю новую литературу.

В нашей сфере все зависит от твоего профессионализма и нестандартного подхода, поэтому заработная плата сильно варьируется, здесь нет чего-то среднего. И если честно, в этой сфере родственные связи, знакомства с какими-то крутыми людьми ничего не решают, всего нужно добиваться самому, своими мозгами. Слава Богу, я работаю в такой компании, где это все искоренено.

Я убежден, что нужно выбирать ту профессию, которую ты действительно безумно любишь. Если она тебе интересна, то ты в ней будешь развиваться, тебе все будет интересно, и в конце концов все начнет получаться.

URL: http://www.vb.kg/363219
Теги:
абитуриент, вуз
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