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В Оше при пожаре в кафе погибла повар этого заведения

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Родион Решетов

Вчера вечером, 12 июля, в селе Нариман Кара-Сууйского района Ошской области сгорело кафе. Во время пожара в помещении, как оказалось, находилась повар этого общепита. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в результате возгорания сгорело более 300 квадратных метров крыши строения. Кроме того, огонь уничтожил восемь пластиковых дверей, 10 пластиковых окон, 20 единиц мебели, взорвался газовый баллон.

"На месте пожара нашли обгоревшее тело повара кафе Т. У. 1970 года рождения. Второй повар отравился угарным газом и в тяжелом состоянии доставлен в Ошскую областную больницу в отделение реанимации", – отметили в МЧС.

URL: http://www.vb.kg/363221
Теги:
кафе, Ош, Ошская область, пожар, МЧС
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