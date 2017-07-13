Султанбекова: Надо улучшать качество медицинских услуг детям с ОВЗ

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова ознакомилась с условиями проживания детей с ограниченными возможностями здоровья в Беловодском детском психоневрологическом социальном стационарном учреждении и качеством оказываемой медицинской помощи в Республиканской детской психиатрической больнице в селе Ивановка Чуйской области.

"Перед правительством страны стоит большая задача по созданию необходимых условий для жизни и личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, рассматривается вопрос о проведении реформы социальных учреждений интернатного типа. В среднем в месяц на содержание ребенка с ОВЗ тратится около 14 тысяч сомов. Мы хотим выделять данные средства непосредственно родителям детей для их содержания в семье с обеспечением всех затрат. Из 230 воспитанников Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения только у 30 детей нет родителей или есть один из родителей. Безусловно, в данном учреждении есть масса нерешенных вопросов, такие как улучшение условий проживания, оказание полноценной медицинской помощи, которые необходимо решать", - подчеркнула Султанбекова.

Беловодское детское психоневрологическое социальное стационарное учреждение было образовано в 1935 году, является медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания детей от 4 до 18 лет с глубокими проблемами в умственном развитии. Социальное учреждение рассчитано на 254 ребенка. На сегодня здесь проживает 230 воспитанников, из них 132 мальчика и 98 девочек.

Директор Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения обратилась с просьбой об оказании помощи в лечении клинически больных детей, находящихся в специальных медицинских учреждениях в периоды обострения.

По данному вопросу Султанбекова поручила Минздраву и Минсоцразвития проработать механизмы взаимодействия по решению указанной проблемы.

Далее вице-премьер-министр посетила Республиканскую детскую психиатрическую больницу в селе Ивановка, которая является единственной детской психиатрической больницей в республике, и ознакомилась с состоянием здания, хозяйственных и вспомогательных помещений, находящихся в аварийном состоянии.

Учреждение рассчитано на 40 койко-мест. В больнице лежат дети с хроническими психическими расстройствами, которые нуждаются в соответствующих условиях содержания, лечения и питания.

Султанбекова поручила Министерству здравоохранения совместно с ФОМС провести анализ работы и подготовить предложения по улучшению качества оказания медицинских услуг больным детям.