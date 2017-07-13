Посол Франции в Кыргызстане: Настало время сотрудничества бизнес-компаний

14 июля во Франции национальный праздник - День взятия Бастилии. В этот день в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию и освободили семерых заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.

В интервью "ВБ" Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Кыргызстане Микаэль Ру рассказал о своей работе, политических изменениях и о том, что общего у Франции и Кыргызстана.

– Восемь месяцев назад вы вручили президенту Кыргызстана верительную грамоту. За этот период вы накопили впечатления дипломата, путешественника, просто француза?

– О да, я буду рад поделиться с читателями "ВБ" "заметками на бишкекских полях". Начнем с того, что я и моя супруга счастливы открывать для себя вашу страну. Ваше сокровище – открытые и гостеприимные люди.

С точки зрения работы нашей миссии, есть три особенности, которые бросаются в глаза. Во-первых, Франция и Кыргызстан находятся далеко друг от друга географически, но у нас есть много общего: любовь к свободе, уважение к природе, горы и озера, страсть к лошадям, богатые традиции. География и история превратили наши страны в места транзита и обмена: одна расположена в самом сердце Западной Европы, а другая – в сердце Центральной Азии, и это, без сомнения, и создает общие черты.

Второе, Франция и Кыргызстан являются членами одних и тех же организаций – ОБСЕ, ООН, ВТО. Это означает, что мы разделяем главное – ценности этих организаций, видение международного общества, регулируемое правом, мирное урегулирование споров. Это означает, что мы вместе работаем ради безопасности и процветания.

Третье, на консульском учете в нашем посольстве состоят 70 французских граждан. Но французы не чувствуют себя в Кыргызстане отрезанными от родины. Я увидел, что у нас здесь много друзей. Настоящих друзей, которые любят Францию, её язык, её культуру от Александра Дюма до Марион Котийяр с Люком Бессоном, ценят её вина и парфюмерию, её образ жизни. Многие франко-кыргызские ассоциации словно из нити "плетут" культурные и человеческие связи между нашими странами. Мы, например, решили найти тех кыргызстанцев, которые учились во Франции. Это наш "золотой запас" кыргызско-французской дружбы. И таких оказалось довольно много.

Мое открытие Кыргызстана продолжается. Я несколько раз был как на южном, так и на северном берегах Иссык-Куля, ездил на Кумтор, несколько раз был в Кара-Балте и Токтогуле. Во время своих командировок я посетил Джалал-Абад, Узген и Ош. Собираюсь поехать в Нарын, Талас и Баткен.

– Вам что то удалось изменить или, как сейчас говорят, продвинуть к лучшему во франко-кыргызских отношениях?

– Наши дипломатические отношения очень хорошие. Соглашение, нацеленное на облегчение дипломатических отношений между нашими странами, вступило в силу 4 января 2017 года. Состоялось несколько визитов членов правительства Кыргызстана во Францию, успешно прошел визит вице-премьер-министра в ноябре прошлого года, визиты заместителей министра иностранных дел и министра экономики в марте привели к обогащению наших политических отношений.

29 февраля 1992 года мы отметили 25-летие наших двусторонних дипломатических отношений в виде обмена сообщениями на самом высоком уровне. Так был организован большой гастрономический ужин GoûtdeFrance. В марте министр иностранных дел пригласил своих коллег из пяти стран Центральной Азии в Париж, чтобы отпраздновать 25-летие. Кыргызстан был представлен заместителем министра Азаматом Усеновым.

Франция активно участвует в европейских программах, в том числе в содействии укреплению верховенства права в Кыргызстане. Почти каждый месяц в рамках этой программы в Кыргызстан приезжают французские юристы, судьи, прокуроры и адвокаты. Судьи из Кыргызстана были приняты в Школе французской магистратуры в г. Бордо. В конце июня председатель Верховного суда Кыргызской Республики был принят в Париже. К тому же Франция в политическом смысле поддерживает принципы нового партнерства и сотрудничества между Европейским союзом и Кыргызстаном. В настоящее время в Европе по этому вопросу ведутся обсуждения.

Нам также удалось подвести первые весьма положительные итоги преференций ВСП +, утвержденных в Кыргызстане в январе 2016 года: увеличение кыргызского экспорта до 53%! Это отличный результат! 28 апреля я посетил салон "Сделано в Кыргызстане, сделано с любовью" в Бишкеке, где увидел настоящий потенциал для экспорта продуктов, переработанных в Кыргызстане.

Мы активно сотрудничаем в области безопасности в борьбе с терроризмом, гражданской безопасности. В сентябре прошлого года делегация из Института биологических исследований Вооруженных сил Франции навестила своих коллег в Кыргызстане в рамках проведения работ по эпизоотическим болезням, передающимся от животных человеку. Можно привести и другой пример, когда пожарные из Парижа побывали в Бишкеке в июне этого года для проведения совместных учений.

Все классические соглашения, регулирующие торговлю и инвестиции между нашими двумя странами, остаются в силе, работают. Настало время действий бизнес-компаний. Директор Агентства по продвижению инвестиций и экспорта побывал во Франции ​​в ноябре прошлого года. Мне также удалось рассказать о возможностях кыргызского рынка на встрече с французскими компаниями в Алматы, в Москве и Париже. Кыргызстан является демократической страной, где работа госорганов стабилизировалась, наблюдается также интересный рост и в среднесрочной перспективе. Динамика хорошая: две французские компании со своими инвестициями довольно успешно развиваются, четыре новых инвестора и новые французские бренды появились в Кыргызстане в сентябре прошлого года, пять или шесть французских компаний имеют хорошо разработанные проекты или же находятся на стадии переговоров.

А вот другой пример – так называемые проекты солидарности, нацеленные на обеспечение питьевой водой отдаленных деревень, запущенные такими НПО, как KAWS (Кыргызский альянс по водоснабжению и санитарии) и WECF Франция ("Женщины в Европе – за общее будущее"), при финансировании французской стороной решительно сближают наши страны. Я никогда не забуду те дни, которые я провел в Токтогуле и Ан-Остоне в рамках этих проектов.

– В этом году в наших странах происходят большие изменения. Ваши прогнозы?

– Новым президентом Франции стал Эммануэль Макрон. У нас также новые депутаты и новое правительство. Французский народ выбрал веру в Европу, чтобы противостоять основным вызовам нашего времени. Он выбрал коллективный разум, а не закрытие своих границ. Это дает надежду в мрачном мире, где устои старого порядка пошатнулись. Хочу отметить, что данный политический момент во Франции вызвал всплеск в Европе. И Европейский союз должен сделать так, чтобы его голос был услышан.

В этом же году политические изменения вследствие президентских выборов в октябре ожидаются и в Кыргызстане. Кыргызский народ избрал путь демократии. Мы с удовольствием во Франции за этим наблюдаем, потому что твердо убеждены в том, что демократия является единственной системой, способной обеспечить баланс между свободой и безопасностью, между процветанием и социальной справедливостью.

Очевидно, что все эти изменения откроют новую страницу в наших двусторонних отношениях. Франция и Кыргызстан – две дружественные страны, которые имеют много общего, и я думаю, что мы должны работать вместе над ответами на основные изменения в мире. Наши страны имеют отличное сотрудничество в борьбе с терроризмом, которое следовало бы усилить. Наши страны являются чувствительными к изменениям климата и ответственны за сохранение планеты, мы должны работать вместе, чтобы обеспечить надлежащее выполнение Парижского соглашения. Наши страны знают о проблемах цифровой революции, и у нас есть все, чтобы преуспеть путем обмена опытом в этой области.

В частности ряд мероприятий планируется во втором полугодии 2017 года: на конец июля - визит сенаторов, в ноябре - приезд представителей ряда французских компаний. Полные двусторонние дипломатические консультации запланированы на конец года.

В ближайшее время, в апреле 2018 года, в Париже пройдут Всемирные игры конного спорта, и я надеюсь, что это будет еще одним поводом поговорить об Играх кочевников 2018 года.

– Что заставило вас смеяться до слез в КР?

– Мои усилия, наверное, выглядели забавно, когда я попытался произнести несколько слов на кыргызском языке во время вручения своих верительных грамот, на что президент доброжелательно улыбнулся.

Некоторые кыргызские фильмы вызвали у меня смех и одновременно волнение, как, например, фильм "Кентавр" Актана Абдыкалыкова или "Саякбай", где Марат Жанталиев и Эльдар Айтматов были превосходны в своих ролях. Или же некоторые кыргызские телефильмы, которые я увидел по телевизору. Они показались мне живыми и зачастую веселыми.

– Чему, по вашему мнению, кыргызстанцы могли бы научиться, чтобы изменить жизнь к лучшему?

– Было бы самонадеянно и невежливо с моей стороны говорить о том, чему жители Кыргызстана должны учиться. Кыргызстан является свободной и суверенной страной, люди доказали, что они несут ответственность за свою судьбу. Кыргызский народ знает, что ему нужно.

Образование является приоритетом правительства, что также является приоритетом в деятельности Европы, и я приветствую это. И речь идет не только об образовании молодежи. Я видел, к примеру, в Национальной библиотеке залы, посвященные изучению Интернета для пожилых людей. Отличная инициатива, которая доказывает, что цифровая революция рассматривается всеобъемлюще.

Я хотел бы, чтобы кыргызстанцы изучали французский чуть больше. Мир огромен, разнообразен, и жители Кыргызстана не должны ограничивать свою открытость миру, изучая лишь английский язык как иностранный, каким бы важным ни было освоение этого языка.

Обучение во Франции является прекрасным опытом и одним из лучших по соотношению цены и качества в мире, кыргызская молодежь должна воспользоваться этим. И поэтому я был бы счастлив, если бы французские олимпиады, которые имели большой успех в прошлом, возобновились.

– Что поразило, удивило вас за эти 8 месяцев пребывания в нашей стране?

– Первое, что поразило меня по прибытии в Кыргызстан, – это молодежь. Так много детей играет на улицах, в том числе в сельской местности, подростки и молодые люди заполонили площади и парки Бишкека, молодые родители часто держат детей за руки. 50% населения Кыргызстана, по статистике, составляют люди в возрасте до 25 лет. Таким количеством молодежи не все страны мира могут похвастать.

Кыргызские праздники, где много мяса самых разных видов, это разнообразие, все очень вкусно. Поначалу это сильно удивляет. Почему бы после этого вместе с полученной энергий не заняться спортом?

Турнир в Токтогуле стал для меня настоящим сюрпризом и бесценным опытом, потому что я не был ранее знаком с этим видом спорта, который оказался очень красивым. Мой плотный график не позволил мне воочию лицезреть игру кок бору, но я обязательно это сделаю.

– Используете ли вы что-либо из национальной одежды, предметов быта в своей жизни?

– Сразу после того как я приехал сюда, мне подарили красивый калпак из войлока, и он мне очень нравился. Он был настолько красив, что мой сын увез его с собой в Канаду. Теперь я ищу такой же. Нам с супругой очень нравятся ширдаки за их цвета, за их геометрию и их загадку. У нас есть контакты музея ковров в Клермон-Ферране, во Франции, где мы хотели бы провести выставку образцов настоящего кыргызского ширдака. Моя супруга работает с Конгрессом женщин Кыргызстана, изыскивая средства на этот проект.

Мне очень нравится то, что делают такие компании, как "Чапан", "Тумар" или "Дом путешественника", используя местное сырьё. Это креативно, оригинально и элегантно. Я всегда стараюсь привезти что-нибудь похожее с собой во Францию для своих близких и друзей. У меня есть большие тапочки с национальными кыргызскими узорами. В них очень комфортно почитать что-нибудь вечером, особенно в конце рабочего дня или после занятий спортом.

– Что вам больше всего не нравится в КР?

– Пока для меня не было ничего такого, что было бы для меня в Кыргызстане неприятным, и я надеюсь, что так будет и в дальнейшем.

Светлана ЛАПТЕВА.