МВД КР выступило с инициативой подписания нового соглашения с МВД РУз

С 10 по 12 июля официальная делегация МВД КР во главе с замминистра Курсаном Асановым с рабочим визитом посетила Республику Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Во время визита кыргызская делегация провела встречи с заместителем министра внутренних дел РУз Акромхоном Бобохоновым и руководством ГУВД г. Ташкент. Ознакомилась с деятельностью городских отделений и опорных пунктов органов внутренних дел столицы Узбекистана.

В ходе встречи стороны проинформировали друг друга о ходе проводимых в своих странах реформах органов внутренних дел, поделились положительным опытом и обсудили проблемные вопросы в данной сфере. Кыргызской стороной было предложено проработать подписание между органами внутренних дел Кыргызстана и Узбекистана соглашения, направленного на развитие двустороннего сотрудничества и взаимодействия.

Также, Курсан Асанов от имени министра внутренних дел КР вручил ведомственные медали "Шериктеш" министру внутренних дел Республики Узбекистан Абдусаламу Азизову и "Ардак" – его заместителю Акромхону Бобохонову.

Асанов подчеркнул, что нынешний визит, который был своевременным и очень тепло встречен узбекской стороной, стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время встреч президентов Кыргызстана и Узбекистана в Самарканде и Астане, и это, можно утверждать, является логическим продолжением недавних диалогов на высшем уровне между главами двух государств.

Ранее имеющееся соглашение между министерствами внутренних дел, подписанное в 1992 году, на сегодняшний день практически утеряло свою актуальность. В этой связи кыргызская сторона выступает с инициативой подписания нового соглашения, которое откроет новые горизонты для более эффективного взаимодействия правоохранительных органов двух братских стран, отвечающего современным вызовам и угрозам.