Погода
$ 69.43 - 69.62
€ 79.17 - 79.95

Юный дзюдоист Кыргызстана проведет поединок за золото чемпионата Азии

126  0
Гулиза Авазова

Дзюдоист Нурсалим Иличбек уулу вышел в финал чемпионата Азии среди кадетов, который стартовал сегодня, 13 июля, в Бишкеке.

Как сообщается, кыргызстанец выступает в весовой категории до 66 кг и в полуфинальном поединке одолел Юнг Хана Ванга из Тайбэя. Теперь в финале он встретится с представителем Таджикистана Розиолохом Лоиковым.

Отметим, на пути к полуфиналу он провел две схватки, одолев сначала Рахула Севта из Индии, а затем Довона Джюна из Южной Кореи.

В первый день чемпионата еще двое юных дзюдоистов из Кыргызстана вышли в полуфинал, однако уступили свои поединки. Теперь они будут бороться за бронзу. Кубанычбек Айбек уулу (категория до 50 кг) выйдет на татами против Максуда Очилова из Узбекистана, а Хамид Сансанза (до 60 кг) – против казахстанца Нурзата Салимбаева.

Помимо этого, в состязаниях среди девочек единственная представительница Кыргызстана Сауле Алмазова проведет схватку за бронзу в категории до 40 кг. Она уступила стартовый поединок и теперь в утешительном раунде получила шанс побороться за третье место.

URL: http://www.vb.kg/363225
Теги:
дзюдо, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  