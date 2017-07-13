Юный дзюдоист Кыргызстана проведет поединок за золото чемпионата Азии

Дзюдоист Нурсалим Иличбек уулу вышел в финал чемпионата Азии среди кадетов, который стартовал сегодня, 13 июля, в Бишкеке.

Как сообщается, кыргызстанец выступает в весовой категории до 66 кг и в полуфинальном поединке одолел Юнг Хана Ванга из Тайбэя. Теперь в финале он встретится с представителем Таджикистана Розиолохом Лоиковым.

Отметим, на пути к полуфиналу он провел две схватки, одолев сначала Рахула Севта из Индии, а затем Довона Джюна из Южной Кореи.

В первый день чемпионата еще двое юных дзюдоистов из Кыргызстана вышли в полуфинал, однако уступили свои поединки. Теперь они будут бороться за бронзу. Кубанычбек Айбек уулу (категория до 50 кг) выйдет на татами против Максуда Очилова из Узбекистана, а Хамид Сансанза (до 60 кг) – против казахстанца Нурзата Салимбаева.

Помимо этого, в состязаниях среди девочек единственная представительница Кыргызстана Сауле Алмазова проведет схватку за бронзу в категории до 40 кг. Она уступила стартовый поединок и теперь в утешительном раунде получила шанс побороться за третье место.