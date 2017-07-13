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Отунбаева–судье: Если бы не революция, вы бы в Финполе продолжали работать

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

После того как адвокаты заявили отвод судье, с речью выступила экс-президент переходного периода Роза Отунбаева. Она заявила, что если бы не революция, тот продолжал бы работать в Финполиции.

"Вы бы здесь не сидели. Вот эту клоунаду, которая называется суд, надо закончить. Вы Маевского, гражданина другой страны, вот здесь по красному ковру приводите, он дал 1 млн долларов. Почему его вы не судите? Почему вы держите нашего политического деятеля за решеткой?" - сказала Отунбаева.

Она заявила, что готовит проект люстрации судей и прокуроров.

"Судья и прокуроры, вы теперь не отделаетесь, вы не будете в тени уходящего президента, не пристроитесь к новому президенту. Вы будете отвечать за все свои прегрешения в прошлом", - возмутилась экс-президент.

URL: http://www.vb.kg/363226
Теги:
Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, суд
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Комментарии
Тимур Байменов
13.07.2017, 14:07
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 71
Минусов: 82
Комментариев: 82

"Вы бы здесь не сидели. Вот эту клоунаду, которая называется суд, надо закончить. Вы Маевского, гражданина другой страны, вот здесь по красному ковру приводите, он дал 1 млн долларов. Почему его вы не судите? Почему вы держите нашего политического деятеля за решеткой?" - сказала Отунбаева.

Статья 314. Дача взятки (1) Дача взятки должностному лицу лично или через посредника - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет. (2) То же деяние, совершенное: 1) неоднократно; 2) в крупном размере; 3) в интересах организованной группы, а равно дача взятки за совершение заведомо незаконного действия (бездействия), - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Примечания.1. Посредником-пособником признается лицо, способствовавшее достижению и реализации соглашения о получении или даче взятки. 2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Отунбаева, вы бы изучили наши законы...

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Банин Александр
13.07.2017, 14:09
Карма: -63
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 64
Минусов: 127
Комментариев: 64

Вы Маевского, гражданина другой страны, вот здесь по красному ковру приводите, он дал 1 млн долларов. Почему его вы не судите?

2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Вот почему страна не развивается, ибо такие как она грамотеи стояли и стоят во власти!

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Айжана Абдылдаева
13.07.2017, 14:26
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Плюсов: 37
Минусов: 45
Комментариев: 60

Уважаемая Роза апче! Революцию сделал народ. И если бы не революция, то вы  продолжали бы прятатся от Бакиева в подвалах ! Жаль простой народ, который погиб вручая вам власть!  А вы вместе с Текебаевым, погрязли в интригах и в финансовых махинациях, и в 2010 году не сумели справится с ситуацией и допустили  кровавые столкновения на юге страны! 

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Медер Айбекович
13.07.2017, 15:44
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Комментариев: 76

Если не ошибаюсь во время революции 2010 года, Отунбаева вообще спряталась на квартире у кого-то и не выходила, пока ей не сказали, что Белый Дом захвачен! Это потом она вышла и стала показывать всем, что она герой, а Текебаев дергая за рычаги тоже заделался революционером, хотя в этот момент он сам и его члены партии мародерствовали по стране, он сам в Бишкеке, а Асылбек на Юге. Вот такие эти революционеры. А теперь скажите пожалуйста, где деньги с банковских ячеек?  И где все ворованное у Бакиевых??? ГДЕ????

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