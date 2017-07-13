Отунбаева–судье: Если бы не революция, вы бы в Финполе продолжали работать

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

После того как адвокаты заявили отвод судье, с речью выступила экс-президент переходного периода Роза Отунбаева. Она заявила, что если бы не революция, тот продолжал бы работать в Финполиции.

"Вы бы здесь не сидели. Вот эту клоунаду, которая называется суд, надо закончить. Вы Маевского, гражданина другой страны, вот здесь по красному ковру приводите, он дал 1 млн долларов. Почему его вы не судите? Почему вы держите нашего политического деятеля за решеткой?" - сказала Отунбаева.

Она заявила, что готовит проект люстрации судей и прокуроров.

"Судья и прокуроры, вы теперь не отделаетесь, вы не будете в тени уходящего президента, не пристроитесь к новому президенту. Вы будете отвечать за все свои прегрешения в прошлом", - возмутилась экс-президент.