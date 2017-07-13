Лучшие и худшие. Фонд госимущества составил рейтинг глав госкомпаний

Общественный совет при Фонде по управлению государственным имуществом (ФУГИ) провел анализ деятельности руководителей акционерных обществ за 2015-2016 годы и составил рейтинг руководителей, а вчера, 12 июля, наградил почетными грамотами лучших из них.

По показателю рентабельности (отношение прибыли/убытка за период к сумме активов компании по состоянию на конец года) в пятерку лучших вошли Э. М. Чукуев (ОАО "Международный аэропорт "Манас"), А. Т. Базаркулов (ЗАО "Альфа Телеком"), А. Р. Калиев (ОАО "Национальный энергохолдинг"), О. Т. Нусувалиев (ОАО "Учкун"), Ю. И. Васильев (ОАО "ТНК Дастан").

По показателю увеличения/ухудшения эффективности (разница в рентабельности в 2016 и 2015 гг.) в топ-5 вошли Ю. И. Васильев (ОАО "ТНК Дастан"), О. Т. Нусувалиев (ОАО "Учкун"), Н. С. Мадаминов (ОАО "Кыргызтелеком"), Ч. Д. Макешов (ОАО "Фонд развития предпринимательства"), Г. Б. Ильязова (ОАО "Коммунальщик "Айдаркен").

При этом, как и в любом рейтинге, есть лица, занявшие последние места. Данные лица занимали руководящие места и в прошлом году и также показали не лучшие результаты в рейтинге прошлого года.

Полный список рейтинга ОС ФУГИ по рентабельности активов в 2016 г.:

ОАО "Международный аэропорт "Манас" - Чукуев Э.М. - 17%; ЗАО "Альфа Телеком" - Базаркулов А.Т. - 16%; ОАО "Национальный энергохолдинг" - Калиев А.Р. -15%; ОАО "Учкун" - Нусувалиев О.Т. - 12%; ОАО "ТНК Дастан" - Васильев Ю.И. - 10%; ОАО "Кыргызнефтегаз" - Бостонов Р. А. - 9%; ОАО "Фонд развития предпринимательства" - Макешов Ч.Д. - 8%; ОАО "Кыргызтелеком" - Мадаминов Н. - 8%; ОАО "Кыргызсуудолбоор" - Полотов А. - 3%; ОАО "Айыл банк" - Акимов М. К. - 2%; ОАО "Авиакомпания "Эйр Кыргызстан" - Бектурганов Ж.Т. - 1%; ОАО "Кыргызалтын" - Алимбеков А.М. - 1%; ОАО "РСК" - Оморкулов А.П. - 1%; ОАО "Дустлик" - Саражиев А. - 0%; ОАО "Нарынспецгидроэнергомонтаж" - Укубаев С.Т. - 0%; ОАО "Государственная ипотечная компания" - Шамкеев Б.А. – (-1%); ОАО "Коммунальщик "Айдаркен" - Ильязова Г.Б. - (-1%) ; ОАО "Нарынгидроэнергострой" - Качкынбаев О.К. - (-5%); ОАО "Хайдарканское ртутное акционерное общество" - Салиев Т.Ж. - (-16%); ОАО "БМЗ" - Попиков О.В. - (-17%); ОАО "Государственная страховая организация" - Жумашев Б.К.- (-44%)

Рейтинг ОС ФУГИ по повышению рентабельности активов в 2016 г.: