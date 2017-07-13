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Глава КНДР наградил создателей новой ракеты сборниками своих цитат

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Лидер КНДР Ким Чен Ын наградил разработчиков межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Он вручил им высшие знаки отличия, а также памятные часы и сборники своих цитат, передает Росбалт со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ын, последние ракетные испытания стали "событием исторической важности", которое "кардинально изменило стратегическое положение Пхеньяна и политическое устройство мира".

"Это событие подтвердило обоснованность курса партии на параллельное развитие экономики и укрепление ядерных сил", - отметил он.

Северокорейский лидер также выразил уверенность, что специалисты в оборонной отрасли "добьются новых блестящих успехов под девизом "Сделай или умри!"".

Ранее, 4 июля, власти КНДР сообщили о первом успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты якобы составила 2802 километра, дальность - 933 километра. В министерстве обороны РФ считают, что эти данные завышены и речь идет о ракете средней дальности.

URL: http://www.vb.kg/363228
Теги:
Северная Корея
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