Обновленные КПП: комфортно, оперативно, без очередей

Как известно, встречают по одежке. И до недавнего времени Кыргызстан не мог похвастать состоянием контрольно-пропускных пунктов. Но теперь ситуация изменится, так как на территории Чуйской области идет реконструкция нескольких КПП на границе с Казахстаном. Уже сейчас можно наблюдать первые плоды проводимого ремонта. Корреспондент "ВБ" увидел как завершенные проекты, так и те, где работа ведется полным ходом.

Первым КПП продемонстрировали "Токмок – Автодорожный". С недавнего времени пункт соответствует стандартам ЕАЭС. Главным преимуществом можно отметить то, что теперь тут может проходить до 8000 человек в день. До реконструкции эта цифра едва достигала 5000. Работы автоматизированы, созданы все условия как для работников, так и для служащих. Со всех сторон "всевидящее око" пограничников посредством камер наблюдает за происходящим. Для Кыргызстана это несомненно большой плюс, особенно в туристический сезон. Мало того что такой КПП приятно видеть, так и стоять долго не придется, процедура прохода пункта контроля занимает около 5-10 минут.

В целом процедура прохода границы осталась прежней. Пассажирам авто необходимо выйти и пройти пункт проверки документов, водителю – показать автомобиль, причем пограничники самостоятельно его не досматривают, а просят водителя показать всё необходимое. Те, кто проходит контроль пешком, показывают документы в окошко.

Во время пресс-тура очередей и заторов не наблюдалось, сотрудники отмечают, что так – каждый день, даже по пятницам и в выходные дни, когда гости приезжают на Иссык-Куль.

В настоящий момент в эксплуатацию полностью сданы два контрольно-пропускных пункта - "Кен-Булун –Автодорожный" и "Токмок – Автодорожный". Реконструкция этих КПП обошлась примерно в 26 миллионов сомов за каждый.

И внешний вид, и скорость прохождения через новенькие КПП отмечают не только пограничники, но и прошедшие границу люди.

Помимо уже готовых КПП продолжается реконструкция на пунктах "Ак Тилек – Автодорожный" и "Чалдовар – Автодорожный". Несмотря на ремонт, работа контрольно-пропускных пунктов не остановлена. Например, "Ак Тилек – Автодорожный", который пропускает преимущественно большегрузный транспорт, работает в штатном режиме, невзирая на большое количество рабочих на территории. Фуры по-прежнему проходят границу без каких-либо проблем. Проверка документов, груза, обыск с помощью собак-кинологов. Пробок не наблюдается. Работы тут начались в марте текущего года и уже близятся к завершению. Планируется, что "Ак-Тилек – Автодорожный" будет сдан в эксплуатацию к 15 августа.

На этом обновление границы не заканчивается. Уже в ближайшем будущем планируется провести реконструкцию КПП "Ак-Жол – Автодорожный".

К настоящему моменту на реконструкцию 4 КПП в Чуйской области затрачено около 76 миллионов сомов.