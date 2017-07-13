Суд не нашел оснований для своего отвода по делу Текебаева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним, в ходе заседания адвокат Искен Афиджанов заявил отвод судье после того, как тот отклонил ходатайство о допросе в качестве свидетеля Алмазбека Атамбаева.

Выйдя из совещательной комнаты, председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек отклонил ходатайство адвоката. Суд считает, что оснований для отвода нет.

Судья отметил, что определение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию вместе с окончательным приговором.