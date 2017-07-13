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Суд не нашел оснований для своего отвода по делу Текебаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним, в ходе заседания адвокат Искен Афиджанов заявил отвод судье после того, как тот отклонил ходатайство о допросе в качестве свидетеля Алмазбека Атамбаева.

Выйдя из совещательной комнаты, председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек отклонил ходатайство адвоката. Суд считает, что оснований для отвода нет.

Судья отметил, что определение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию вместе с окончательным приговором.

URL: http://www.vb.kg/363230
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, президент, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (8 материалов)
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Комментарии
Чолпон Шакирова
13.07.2017, 15:27
Карма: -31
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Плюсов: 65
Минусов: 96
Комментариев: 78

Во время моего разговора с Курманбеком Бакиевым ему позвонили по телефону. Оказывается, ему позвонил президент Белоруссии Лукашенко. Бакиев сказал: «Вот по телефону позвонил Лукашенко. Он говорит, что произошел вооруженный переворот». Я ему ответил: «Я приехал от имени Временного правительства. Вам создается «зеленый коридор» для выезда из страны». «Для этого мне нужен их мандат», — ответил Бакиев.Я вышел на телефон приемной Дуйшебаева (председатель ГКНБ — Ред.), ОТУНБАЕВОЙ (президент Киргизии временного периода), разъяснил ситуацию. Они ответили: «Ты как-нибудь вывези Бакиева. Мы привезем его из аэропорта, а копию пришлем по факсу».Тогда я обратился к Жанышу Бакиеву (экс-глава службы госохраны, отдал приказ открыть огонь по демонстрантам в апреле 2010 года — Ред.): «Вы должны сдаться. Все равно живым не отпустят. Расскажите перед народом, как произошли события». Он ответил: «Первыми стреляли они. После этого я отдал приказ. Пусть приедет международная комиссия и расследует. Даю генеральское слово, сдам оружие, сдамся».Я вышел во двор, переговорил с ОТУНБАЕВОЙ, она сказала: «Прилетел самолет из Казахстана. На нем вывезешь Курманбека Бакиева». До этого момента ОТУНБАЕВА и Дуйшебаев нам не говорили вывозить его.В аэропорт вместе с Курманбеком Бакиевым приехали на четырех машинах Бакыт Калыев (экс-министр обороны), родственники. Его жена с двумя детьми приехала на другой машине.…В тот же день Бакиев покинул Киргизию и вылетел в казахстанский город Тараз, а 16 апреля подписал заявление о своей отставке. C 19 апреля он находится в Беларуси, где президент Александр Лукашенко предоставил ему политическое убежище. 

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Алинур Молдокматов
13.07.2017, 15:45
Карма: +22
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Минусов: 21
Комментариев: 81

Раушан Рыкунова рассказывает Равшану Жээнбекову о предложении Текебаева (интервью 2011 года):«Про вашего лидера я еще могу сообщить, что у него имеется долг в 1,5 млн. долларов, который он сейчас пытается продать. Мне приносили бумаги о том, что Текебаев предложил свои услуги Артуру Акопяну по моему освобождению. Ну, естественно, не за бесплатно. При этом он сказал фразу – я думаю, если Омурбек Чиркешович слышит меня, то он должен вспомнить, о каком разговоре идет речь – он сказал, что Роза Исаковна Отунбаева слушается только его, и он поговорит с ней, и они повлияют на судебную систему, чтобы нас освободили. Соответственно, за деньги. Таких фактов очень много было».

https://www.youtube.com/watch?v=SpcGTPkgPjY&feature=youtu.be

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