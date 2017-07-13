Суд не нашел оснований для своего отвода по делу Текебаева

Во время моего разговора с Курманбеком Бакиевым ему позвонили по телефону. Оказывается, ему позвонил президент Белоруссии Лукашенко. Бакиев сказал: «Вот по телефону позвонил Лукашенко. Он говорит, что произошел вооруженный переворот». Я ему ответил: «Я приехал от имени Временного правительства. Вам создается «зеленый коридор» для выезда из страны». «Для этого мне нужен их мандат», — ответил Бакиев.Я вышел на телефон приемной Дуйшебаева (председатель ГКНБ — Ред.), ОТУНБАЕВОЙ (президент Киргизии временного периода), разъяснил ситуацию. Они ответили: «Ты как-нибудь вывези Бакиева. Мы привезем его из аэропорта, а копию пришлем по факсу».Тогда я обратился к Жанышу Бакиеву (экс-глава службы госохраны, отдал приказ открыть огонь по демонстрантам в апреле 2010 года — Ред.): «Вы должны сдаться. Все равно живым не отпустят. Расскажите перед народом, как произошли события». Он ответил: «Первыми стреляли они. После этого я отдал приказ. Пусть приедет международная комиссия и расследует. Даю генеральское слово, сдам оружие, сдамся».Я вышел во двор, переговорил с ОТУНБАЕВОЙ, она сказала: «Прилетел самолет из Казахстана. На нем вывезешь Курманбека Бакиева». До этого момента ОТУНБАЕВА и Дуйшебаев нам не говорили вывозить его.В аэропорт вместе с Курманбеком Бакиевым приехали на четырех машинах Бакыт Калыев (экс-министр обороны), родственники. Его жена с двумя детьми приехала на другой машине.…В тот же день Бакиев покинул Киргизию и вылетел в казахстанский город Тараз, а 16 апреля подписал заявление о своей отставке. C 19 апреля он находится в Беларуси, где президент Александр Лукашенко предоставил ему политическое убежище.