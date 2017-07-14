Бразилец основал церковь имени героя компьютерной игры

Житель Бразилии Матеуш Могнон (Mateus Mognon) основал церковь, посвященную герою онлайн-шутера Overwatch Хандзо. Таким образом он хотел показать, насколько легко создать в стране собственную религиозную организацию, пишет Лента.ру со ссылкой на VG247.

Для учреждения "Национальной церкви Хандзо" Могнону потребовалось лишь указать адрес ее регистрации, найти пять прихожан, заплатить пошлину, подготовить устав и получить подпись юриста. После того, как нотариус одобрит заявку, организация получает налоговый иммунитет. По словам бразильца, этим пользуются в стране для ухода от уплаты налогов и отмывания денег.

Согласно уставу "Церкви Хандзо", крещение происходит после завершения одного матча в Overwatch. В случае, если у геймера нет денег на покупку игры, он может сыграть раунд в Paladins, которую многие считают ее бесплатным клоном.

Один из вторников каждого месяца прихожане должны выделять на богослужение, то есть играть в онлайн-шутер. На этом основании они могут быть освобождены от работы. Серьезными проступками, которые могут повлечь отлучение от церкви, считаются выход из игры посреди матча и использование фразы "Hanzo main" - пренебрежительного обращения к пользователю, который играет только за Хандзо.

Overwatch - сетевой шутер от компании Blizzard, вышедший в ноябре 2014. Он сводится к противостоянию двух команд на картах с разными условиями.