В 12 микрорайоне Бишкека сгорел "пятисотый" "Мерседес"

В Бишкеке в 12 микрорайоне возле дома №56 сгорела автомашина марки "Мерседес-Бенц S500". Информацию об этом "ВБ" подтвердили в Государственном агентстве противопожарной службы при МЧС КР.

По данным борцов с огнем, сообщение о возгорании транспортного средства на пульт 101 поступило в 03:36. Прибывший на место происшествия пожарный расчет потушил горящее авто в 04:13.

В настоящее время устанавливается причина возгорания, отметили пожарные.

Тем временем в социальной сети появилось видео сгоревшей иномарки.