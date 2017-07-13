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В 12 микрорайоне Бишкека сгорел "пятисотый" "Мерседес"

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Родион Решетов

В Бишкеке в 12 микрорайоне возле дома №56 сгорела автомашина марки "Мерседес-Бенц S500". Информацию об этом "ВБ" подтвердили в Государственном агентстве противопожарной службы при МЧС КР.

По данным борцов с огнем, сообщение о возгорании транспортного средства на пульт 101 поступило в 03:36. Прибывший на место происшествия пожарный расчет потушил горящее авто в 04:13.

В настоящее время устанавливается причина возгорания, отметили пожарные.

Тем временем в социальной сети появилось видео сгоревшей иномарки.

URL: http://www.vb.kg/363232
Теги:
МЧС, пожар, транспорт
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