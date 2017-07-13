Свидетель: Абдырахманов всегда мелко мстил Текебаеву

Стало известно, что ближе к выборам партия "Ата Мекен" тратит большие деньги на агитационную работу. Партийные лидеры уже изрядно потратились, восхваляя себя в газетах. Кроме того, хотят подкупить избирателей, выделяя региональным представителям приличные суммы денег. Конечно возникает вопрос, откуда у Омурбека Текебаева появились такие деньги, потому что пять лет назад он ездил на машине Омурбека Абдырахманова, так как своего автомобиля у него не было. Ответ на этот вопрос найти легко. Давайте об этом поговорим.В 2010 году Бакиевы испугались народной ярости, бросили накопленное богатство, убежали, не оглядываясь. Весь народ знает, как кровожадный Бакиев правил страной пять лет. Знающие люди говорят, что стоимость их богатства в Бишкеке перевалила за миллиард долларов. Много говорилось о том, что 7 апреля, когда кыргызский народ оплакивал более 90 ребят, когда площадь была в крови, "молодцы" из партии "Ата Мекен" грабили имущество Бакиевых. Телефонные разговоры подтверждают, что находясь на своем служебном посту, Болот Шер управлял прислужниками партии. Но на этом они не остановились. После 2010 года партия "Ата Мекен" продала по заниженной цене имущество Максима Бакиева своим людям. А спустя некоторое время это имущество перепродавалось с миллионными надбавками. К примеру, компанию Максима ОсОО "Бишкек Петролл Групп" (БНК) после апрельской революции прибрали к рукам "ата-мекеновцы". Это учреждение было внесено в перечень подлежащих национализации объектов. Но прибрать к рукам компанию удалось через депутата партии "Ата Мекен" Сайдуллу Нышанова. До этого была подтверждена информация о тесной связи между гендиректором БНК Александром Ниязовым и Сайдуллой Нышановым. Потому что есть видеозапись, подтверждающая, что Ниязов неоднократно "катался" на машине "Мерседес" Сайдуллы Нышанова под номером 0106KG. Нышанов сам это подтверждал. Короче говоря, "Ата Мекен" и Текебаев развалили БНК именно с помощью С. Нышанова.Стоит отметить, что после революции партия "Ата Мекен" открыто захватила. Этот их ход "легализовал" тогдашний глава Фонда госимущества Шералы Абдылдаев. Некоторые средства массовой информации сообщали, что в этой истории Сайдулла Нышанов не более чем пешка, а директор компании Ниязов - теневой депутат "Ата Мекена".Напомним, 17 октября 2011 года были выставлены на аукцион 100% акций ОсОО "Петролл Групп" с 9 АЗС и 5 земельными участками. Победительницей этого аукциона была признана компания "БНК". Но "ата мекеновцы" два месяца тому назад грязными путями приватизировали оцениваемое в 34 млн долларов имущество за 2 млн долларов. Спустя три года, точнее в 2014 году они продали "БНК" российской компании "Роснефть" за 39 млн долларов. Таким образом, партия "Ата Мекен" не только зарабатывала миллионы за счет БНК на протяжении трех лет, но даже получила выручку в 37 млн долларов от перепродажи компании. Это всего один пример того, чем занималась партия Текебаева. Кроме того, есть подтверждение, что Омурбек Текебаев через члена партии Дуйшена Чотонова получил 1 млн долларов от российской компании, обещав продать им компанию "Мегаком". Об этом неоднократно заявлял газетам действующий депутат от партии "Ата Мекен" Омурбек Абдырахманов. "Текебаев обещал продать российской компании "Мегаком" и через Дуйшена Чотонова получил 1 млн долларов. В то время я не знал, что он получил эти деньги. Тогда я был председателем депутатской комиссии по этому вопросу и требовал, чтобы 100% акций "Мегакома" должны остаться у государства. Текебаев пригласил и меня в свой кабинет, где он беседовал с представителями российской телефонной компании. На той встрече он им говорил: "Вот, наш депутат стал председателем комиссии. Мы на 100% возьмем "Мегаком" под контроль государства, а затем продадим вам"", - сказал депутат (газета "Полит Клиника" 26.04.2015).Короче говоря, даже у непорочного "Ата Мекена" оказались "скелеты в шкафу". Именно эта партия сейчас вкладывает большие деньги, чтобы попасть в парламент. Избиратели уже знают истинное лицо этой партии, которая грязными путями заработала деньги, разбогатела за пять лет. Наверное народ их не поддержит.

Вот вам и Нышанов!