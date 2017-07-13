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Если у вас нету тети, или Как Салянова возобновила лицензию Елисееву

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Кира Саввина

Уже в далеком 2005 году после мартовской революции и избрания Курманбека Бакиева президентом Кыргызской Республики его сын Максим начал со своими друзьями проворачивать свои грязные делишки по захвату имущества - государственного и частного.

Одним из таких товарищей Макса был небезызвестный Алексей Елисеев. Преданный, юридически подкованный адвокат семейно-кланового режима Бакиевых. Он путем несложных махинаций помогал осуществлять рейдерские захваты имущества таких больших и прибыльных предприятий, как ОсОО "Ак-Тилек-А" и ОАО "Учкун", контрольного пакета акций ЗАО "БТА Банк"", ОАО "Кристалл". И поверьте, это только небольшая часть списка захваченных на тот момент объектов.

После удачного захвата имущества Алексей Елисеев за свои заслуги был вознагражден. Курманбек Бакиев с подачи младшего сына назначил Елисеева заместителем главы ЦАРИИ. На эту должность, конечно, простые смертные не могли претендовать, а только те, кто неоднократно доказал свою верность.

В 2010 году после свержения антинародного, кровавого семейно-кланового режима Бакиевых и гибели десятков наших сограждан на площади "Ала-Тоо" семья беглого президента была объявлена в международный розыск, в том числе и Елисеев. И тут происходит нечто странное, можно сказать, из ряда вон выходящее. На тот момент министр юстиции Аида Салянова возобновила адвокатскую лицензию беглому Алексею Елисееву!

Неизвестно, в каком состоянии находилась Салянова, чтобы сотворить такое. Законно или нет, рассмотрим по порядку.

Если изучить решения судов Кыргызстана, становится однозначно понятно, что Алексей Елисеев был не просто адвокатом и другом Максима Бакиева, но и соучастником его многочисленных преступлений, совершенных против своего же народа. Елисеева был заочно осужден отечественными судами за рейдерские захваты имущества вышеуказанных предприятий и приговорен к большим срокам лишения свободы с конфискацией имущества.

С другой стороны, особого внимания в данной ситуации заслуживает тот факт, что основанием для возобновления Саляновой адвокатской лицензии Елисеева явилось его заявление, датированное 7 апреля 2010 года, которое было сдано в Минюст адвокатом Ивановым только 7 июня 2010 года. К заявлению была приобщена копия Декрета Временного правительства Кыргызской Республики от 7 апреля 2010 года №1 об упразднении ряда государственных органов, скомпрометировавших себя перед народом Кыргызстана, в том числе и небезызвестного ЦАРИИ.

Как всем известно, декрет готовился ночью 7 апреля 2010 года в условиях революционной обстановки и никак, наверное, не мог попасть в руки Елисеева в ту же ночь, он в это время находился далеко за пределами Кыргызстана.

Самое интересное, что подпись Алексея Елисеева в заявлении, адресованном в Минюст от 7 апреля 2010 года о возобновлении действия лицензии, (экспертиза доказала) выполнена не самим Елисеевым, а другим лицом. И здесь возникает вопрос: чьих это рук дело?

Как говорится, дальше - больше. Генеральная прокуратура и МВД еще до рассмотрения министром Саляновой заявления Елисеева своевременно проинформировали Минюст об объявлении его в международный розыск.

Однако, несмотря на более чем убедительные основания для отказа в возобновлении адвокатской лицензии Елисееву, почему-то Салянова без учета мнения своего заместителя Жылдыз Мамбеталиевой, которая неоднократно предупреждала ее о возможных последствиях, а также о связях Елисеева с семьей беглого президента Бакиева и работе в ЦАРИИ, 28 июня 2010 года незаконно издала и собственноручно подписала приказ о возобновлении действия лицензии преступника-адвоката Елисеева.

Более того, "борец за соблюдение законов" Аида Салянова умышленно подписала данный приказ без получения сведений о судимости Елисеева из главного информационного центра МВД, а также копии приказа о его увольнении из ЦАРИИ с указанием оснований его увольнения, фактически потворствуя интересам преступника Елисеева, скрывающегося за границей.

Невозможно поверить, что "заслуженный" юрист Аида Салянова не знала, кто такой Алексей Елисеев, что он объявлен в международный розыск и работал в ЦАРИИ у Максима Бакиева, откуда был уволен после апрельской революции в связи с упразднением данного антинародного государственного органа.

Соответственно возникает вопрос: для чего и что побудило Салянову возобновить Елисееву адвокатскую лицензию? Возможно, у нее имеются давние связи с семьей Бакиевых и их окружением? А тому, что сейчас в свое оправдание Салянова заявляет, что у нее не было оснований для отказа Елисееву в возобновлении адвокатской лицензии, ни один здравомыслящий человек не поверит.

Сейчас идет судебное разбирательство по делу Саляновой. Что будет и как сложится ее судьба, известно одному Богу. Но одно уже ясно: для нее требования законов нашей страны – не что иное как средство достижения своих меркантильных интересов, в том числе связанных с реабилитацией и созданием благоприятных условий для отдельных сподвижников семейно-кланового режима Бакиева.

И последнее, на ум приходят слова из знаменитой киношной песни: "Думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь".

URL: http://www.vb.kg/363235
Теги:
Аида Салянова, Курманбек Бакиев, Максим Бакиев, лицензия, революция, рейдерство
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Комментарии
Райзап
13.07.2017, 17:03

Даешь салянке срок пожизненный.

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Дядя
13.07.2017, 17:05

Точно сказано что у этой тети Аиды были свои интересы. Не нужна такая тетя никому) Враг народа, а не нардеп..

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Дамиль Байтиков
13.07.2017, 17:19
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 113
Минусов: 87
Комментариев: 198

Салянова в самом начале этого дела призналась, что да она продлевала лицензию Елисееву, но типа не знала что он в розыске. Бред же, но тут главное, что она призналась

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umma turman
13.07.2017, 17:20
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 41
Минусов: 15
Комментариев: 36

эта салянова должна ответить за свои грязные махинации перед законом ей это не должно сойти с рук 

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Сергей Тихомиров
13.07.2017, 18:23
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 225
Минусов: 201
Комментариев: 389

Учитывая, что имя Елисеева тогда было у всех на слуху, не знать, кто он такой, было просто невозможно. Каждая бабка во дворе знает, а министр юстиции не знает, ага.

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Бермет Осмонкулова
13.07.2017, 18:49
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 34
Комментариев: 51

В своем докладе председатель комиссии, депутат АнварАртыков сказал, что на следующее утро после формирования комиссии начал создавать препоны экс-начальник Главного следственного управления МВД  Кубатбек Ноорузбаев. "Комиссия только была сформирована, еще не начались следственные мероприятия, как наутро Ноорузбаев провёл пресс-конференцию и вывел заключение по этому делу. Тем самым он тогда в первый же день закрыл дело", - сказал Артыков.Депутат-ата-мекеновка Аида Салянова выразила сомнение, что представитель МВД мог воспрепятствовать работе комиссии и закрыть дело по мародерству, вследствие чего она обратилась к тогдашнему министру МВД, приглашенному в ЖК для уточнения информации. "Сейчас звучит недовольство в адрес следственной группы МВД. Отдельные из 24 членов этой группы присутствуют здесь. Скажите, в то время оказывалось давление со стороны руководства Генпрокуратуры. Есть информация?" – спросила она.Зарылбек Рысалиев, работавший  министром МВД во время создания депутатской группы по изучению фактов мародерства, подтвердил информацию депкомиссии. По его словам, группа ата-мекеновцев во главе с Омурбеком Текебаевым призвала Ноорузбаева и попросила закрыть это дело. Взамен исполненного поручения пообещали кресло министра МВД, а если не получится, то начальника Следственного комитета, который будет создан. Как отметил Рысалиев, эти слова он взял не с потолка, а слышал неоднократно из уст самого Ноорузбаева. Услышав такой ответ, Аида Салянова постаралась перевести обсуждение в другое русло.Напомним, после апрельских событий МВД возглавил Болот Шер-Нияз, а Ноорузбаев был назначен в Главное следственное управление МВД. Известно, что он является близким другом и одноклассником экс-премьер-министра, ата-мекеновца Жоомарта Оторбаева. Позже упомянутый друг рекомендовал назначить Ноорузбаева министром МВД.

ОНА И ТУТ ЗАМЕШАНА!

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Рифат Юферев
13.07.2017, 19:02
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Плюсов: 4
Минусов: 3
Комментариев: 19


Одним из таких товарищей Макса был небезызвестный Алексей Елисеев. Преданный, юридически подкованный адвокат семейно-кланового режима Бакиевых. Он путем несложных махинаций помогал осуществлять рейдерские захваты имущества таких больших и прибыльных предприятий, как ОсОО "Ак-Тилек-А" и ОАО "Учкун", контрольного пакета акций ЗАО "БТА Банк"", ОАО "Кристалл". И поверьте, это только небольшая часть списка захваченных на тот момент объектов.

Салянова его прекрасно знала, ведь её в Минюст продвинули тоже Бакиевы.

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Рифат Юферев
13.07.2017, 19:02
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 3
Комментариев: 19


Одним из таких товарищей Макса был небезызвестный Алексей Елисеев. Преданный, юридически подкованный адвокат семейно-кланового режима Бакиевых. Он путем несложных махинаций помогал осуществлять рейдерские захваты имущества таких больших и прибыльных предприятий, как ОсОО "Ак-Тилек-А" и ОАО "Учкун", контрольного пакета акций ЗАО "БТА Банк"", ОАО "Кристалл". И поверьте, это только небольшая часть списка захваченных на тот момент объектов.

Салянова его прекрасно знала, ведь её в Минюст продвинули тоже Бакиевы.

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