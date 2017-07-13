Суд отклонил отвод прокурорам по делу Текебаева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Ранее адвокаты подсудимых заявили отвод прокурорам в связи с тем, что те пытались ввести в заблуждение свидетеля защиты Аиду Салянову.

Выйдя из совещательной комнаты, суд отклонил ходатайство стороны защиты. Суд не нашел объективных причин для отвода гособвинителей.