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Суд отклонил отвод прокурорам по делу Текебаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Ранее адвокаты подсудимых заявили отвод прокурорам в связи с тем, что те пытались ввести в заблуждение свидетеля защиты Аиду Салянову.

Выйдя из совещательной комнаты, суд отклонил ходатайство стороны защиты. Суд не нашел объективных причин для отвода гособвинителей.

URL: http://www.vb.kg/363237
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (10 материалов)
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Комментарии
Руслан Рустамович
13.07.2017, 16:25
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Раушан Рыкунова рассказывает Равшану Жээнбекову о предложении Текебаева (интервью 2011 года):«Про вашего лидера я еще могу сообщить, что у него имеется долг в 1,5 млн. долларов, который он сейчас пытается продать. Мне приносили бумаги о том, что Текебаев предложил свои услуги Артуру Акопяну по моему освобождению. Ну, естественно, не за бесплатно. При этом он сказал фразу – я думаю, если Омурбек Чиркешович слышит меня, то он должен вспомнить, о каком разговоре идет речь – он сказал, что Роза Исаковна Отунбаева слушается только его, и он поговорит с ней, и они повлияют на судебную систему, чтобы нас освободили. Соответственно, за деньги. Таких фактов очень много было».

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